Mundial 2026

La demanda que complica a Chiqui Tapia en Estados Unidos: ahora buscan que declare por un contrato vinculado a Messi

Según una investigación, el presidente de la AFA podría ser citado a declarar en Miami por una causa iniciada tras dos amistosos de la selección argentina.

EN LA MIRA. Claudio Tapia podría ser citado a declarar en una demanda por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con dos amistosos de la Selección.
EN LA MIRA. Claudio Tapia podría ser citado a declarar en una demanda por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con dos amistosos de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia, presidente de la AFA, enfrenta una demanda en Miami por el incumplimiento de un contrato que exigía la presencia de Lionel Messi en amistosos disputados en EE.UU.
  • La firma VID Music reclama pérdidas económicas porque Messi no jugó ante Venezuela y por cambios de sede. La defensa de AFA alega falta de pago previo de la empresa.
  • La justicia estadounidense evalúa citar a Tapia el 2 de septiembre. El caso podría sentar un precedente sobre la exigencia legal de la presencia de figuras en amistosos.
Resumen generado con IA

Mientras continúa bajo la lupa por el caso de las transferencias vinculadas al empresario Javier Faroni, Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta otro proceso judicial en Estados Unidos. Según reveló una investigación de del diario La Nación, el presidente de la AFA es demandado por una empresa organizadora de eventos que reclama una millonaria indemnización por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con dos amistosos disputados por la Selección argentina en octubre del año pasado.

La causa se tramita en el Tribunal del 11° Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida, y tiene como demandante a VID Music Group, firma que estuvo a cargo de la organización de los encuentros frente a Venezuela y Puerto Rico.

De acuerdo con la presentación judicial, la empresa sostiene que el contrato establecía como condición esencial la presencia de Lionel Messi en ambos compromisos. Sin embargo, el capitán argentino no disputó el primero de ellos, frente a Venezuela, situación que, según la demanda, provocó una fuerte caída en la venta de entradas y pérdidas económicas.

Los abogados de VID Music intentaron que Tapia declarara durante la disputa del Mundial 2026, aprovechando que se encontraba en Estados Unidos acompañando a la delegación argentina. Ese pedido no prosperó, aunque el expediente volvió a tomar impulso una vez finalizada la Copa del Mundo y ahora se analiza la posibilidad de citar al dirigente el 2 de septiembre.

La defensa del presidente de la AFA rechazó los planteos y sostuvo que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar. Además, argumentó que la empresa demandante no habría cumplido con un pago de cinco millones de dólares previsto en un contrato firmado en junio de 2026, circunstancia que, según esa posición, habilitaba a la AFA a rescindir el acuerdo.

En una presentación realizada la semana pasada, los abogados contratados por la AFA en Estados Unidos solicitaron que, si finalmente Tapia debe prestar declaración, el interrogatorio quede limitado exclusivamente a su conocimiento sobre los contratos firmados en 2025 y 2026. También pidieron que esa eventual audiencia no sea registrada en video o, en caso de que exista una grabación, que permanezca bajo carácter confidencial y no pueda difundirse públicamente.

La controversia gira en torno a una cláusula del contrato que, según la documentación citada en la investigación establecía que la participación de Messi constituía uno de los elementos fundamentales del acuerdo comercial.

El nombre de Messi también aparece en la causa

La demanda también alcanza a Messi y al agente FIFA Julian Kapelan, señalado por la empresa como intermediario de la negociación. Según la presentación, Kapelan habría percibido honorarios pese a que su licencia como agente organizador de partidos internacionales se encontraba vencida. Además, la firma sostiene que el cambio de sede del amistoso frente a Puerto Rico (previsto inicialmente para Chicago y finalmente disputado en Fort Lauderdale) le ocasionó nuevas pérdidas económicas por la menor venta de entradas.

No obstante, la Justicia estadounidense ya hizo lugar a un pedido presentado por la defensa de Messi y resolvió que no deberá asistir personalmente a la audiencia inicial del proceso.

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