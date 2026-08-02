La demanda que complica a Chiqui Tapia en Estados Unidos: ahora buscan que declare por un contrato vinculado a Messi

El nombre de Messi también aparece en la causa

La demanda también alcanza a Messi y al agente FIFA Julian Kapelan, señalado por la empresa como intermediario de la negociación. Según la presentación, Kapelan habría percibido honorarios pese a que su licencia como agente organizador de partidos internacionales se encontraba vencida. Además, la firma sostiene que el cambio de sede del amistoso frente a Puerto Rico (previsto inicialmente para Chicago y finalmente disputado en Fort Lauderdale) le ocasionó nuevas pérdidas económicas por la menor venta de entradas.