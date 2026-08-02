El millonario salario que iba a cobrar Gianni Infantino si prosperaba el FIFA Forward Enterprise

Resumen para apurados
- Infantino perdió un salario de 30 millones de euros tras archivarse el viernes en la FIFA el proyecto FFE por la fuerte oposición de UEFA y Concacaf.
- El plan FFE pretendía privatizar activos comerciales como el Mundial. UEFA amenazó con retirar a sus federaciones, lo que obligó a retirar la iniciativa esta semana.
- La caída del proyecto debilitó políticamente a Infantino. La UEFA ya busca apoyos para reemplazarlo y suenan candidatos como Al-Khelaifi o Montagliani.
La caída del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) no sólo significó un revés político para Gianni Infantino. En las últimas horas también trascendió cuál habría sido el beneficio económico que el presidente de la FIFA iba a obtener si prosperaba la iniciativa destinada a abrir parte del negocio comercial del organismo a inversores privados.
Según publicó el diario británico The Times, Infantino estaba previsto como principal ejecutivo de la nueva estructura empresarial y, en ese rol, habría percibido un salario cercano a los 30 millones de euros anuales (unos 34,3 millones de dólares), además de incentivos vinculados al desempeño.
La cifra representa un salto significativo respecto de su remuneración actual. Como presidente de la FIFA, el dirigente suizo percibe alrededor de tres millones de euros por año, por lo que sus ingresos se habrían multiplicado por 10 si el proyecto hubiera sido aprobado.
FFE proponía la creación de una empresa que concentrara los principales activos comerciales de la FIFA. Entre ellos figuraban los derechos audiovisuales, los contratos de patrocinio, la venta de entradas, las licencias comerciales y la organización de las competiciones más importantes del organismo, incluido el Mundial.
Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte resistencia dentro del fútbol internacional y finalmente fue retirada el viernes pasado.
La oposición estuvo encabezada por la UEFA, que desde el comienzo cuestionó la posibilidad de incorporar capitales privados al negocio de la FIFA. La entidad europea incluso había advertido que, de avanzar el proyecto, analizaría retirar a sus federaciones afiliadas de las competencias organizadas por el organismo presidido por Infantino.
A esa postura también se sumó la Concacaf. La confederación que nuclea a los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe difundió un documento oficial en el que rechazó la conformación de la nueva sociedad comercial y la eventual venta de participaciones accionarias vinculadas al negocio del fútbol internacional.
El fracaso del proyecto debilitó la posición política de Infantino dentro del organismo. Distintos medios europeos sostienen que la UEFA ya trabaja para reunir apoyos con el objetivo de impulsar un cambio de conducción una vez que se abra el proceso electoral correspondiente.
En ese contexto, la agencia italiana ANSA informó que comenzaron a surgir posibles candidatos para suceder al dirigente suizo. Entre los nombres mencionados aparecen Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint Germain; Salman bin Ibrahim Al Khalifa, titular de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y vicepresidente senior del Consejo de la FIFA; y Victor Montagliani, presidente de la Concacaf.
Aunque el proyecto quedó archivado, las revelaciones sobre el salario que habría percibido Infantino volvieron a instalar el debate sobre el alcance de la iniciativa y sobre el modelo de gestión que la FIFA intentó impulsar para administrar sus negocios comerciales.