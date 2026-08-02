Álvaro Macías brilló en la Gran Vuelta a La Sala y Nicolás Ortiz se consagró campeón

Resumen para apurados
- Álvaro Macías ganó la Gran Vuelta a La Sala y Nicolás Ortiz se coronó campeón tucumano de mountain bike este domingo en La Sala, Tucumán, previo al Rally Trasmontaña.
- Macías lideró la prueba con un tiempo de 1h38m41s tras superar a Luciano Gay, mientras que Ortiz finalizó séptimo en la general para asegurar su primer título Elite tucumano.
- La competencia sirvió como examen crucial para probar el 70% del circuito del famoso Rally Trasmontaña, que se disputará en parejas el próximo 16 de agosto.
Las grandes carreras suelen ofrecer mucho más que un ganador. Son escenarios donde algunos confirman su vigencia, otros comienzan a escribir su propia historia y todos aprovechan para medir fuerzas de cara a los desafíos más importantes del calendario. La Gran Vuelta a La Sala, la previa del Rally Trasmontaña de mountain bike, volvió a cumplir ese papel. La tradicional competencia de cross country reunió a bikers de distintos puntos del país, entregó un espectáculo de altísimo nivel y, además, bajó el telón del Campeonato Tucumano de la especialidad con la consagración de los nuevos campeones. En ese contexto, Álvaro Macías volvió a demostrar por qué es uno de los máximos referentes del mountain bike argentino, mientras que Nicolás Ortiz coronó una temporada inolvidable al conquistar por primera vez el título de la categoría Elite.
El biker de Santa María de Catamarca volvió a imponer su jerarquía en un terreno que conoce a la perfección. Desde el momento de la largada asumió el protagonismo y marcó un ritmo que muy pocos pudieron sostener. Completó el exigente recorrido en 1 hora, 38 minutos y 41 segundos, aventajando por 1 minuto y 26 segundos a Luciano Gay, mientras que Darío Gasco completó el podio de una carrera que sirvió como el último gran examen antes del Rally, previsto para el domingo 16 de agosto.
La competencia convocó a corredores de casi todo el país y volvió a confirmar el prestigio que tiene dentro del calendario nacional. No es casualidad: casi el 70% del recorrido será utilizado en el Trasmontaña, la carrera en parejas más importante de la Argentina, por lo que la prueba se convirtió en un banco de pruebas ideal para quienes sueñan con la victoria dentro de dos semanas.
“Fue una carrera muy linda. Nos tocó un día espectacular y se disfrutó mucho. Hubo un gran nivel de corredores”, resumió Macías. El múltiple campeón también elogió el trabajo realizado sobre el circuito. “Estuvo espectacular. Como todos los años, la organización hizo un trabajo excelente. El trazado fue muy bien preparado y la señalización fue impecable. Hay varios sectores nuevos que también formarán parte del Trasmontaña, así que fue muy importante recorrerlos”, explicó.
Su victoria, sin embargo, estuvo lejos de resultar sencilla. Durante buena parte de la carrera sostuvo un intenso duelo con Luciano Gay. Ambos se escaparon desde los primeros kilómetros y protagonizaron un mano a mano que mantuvo la incertidumbre hasta la mitad del recorrido. “Largué adelante y enseguida nos escapamos con Luciano. En la Bajada de la Escondida me caí y comenzaron a funcionar mal los cambios. Por suerte pude solucionarlo. En la zona de El Telégrafo logré alcanzarlo nuevamente. Después fuimos juntos y cuando comenzó la subida de El Maciel, que está casi a mitad de carrera, pude hacer una diferencia que después mantuve hasta el final”, relató.
El triunfo también confirmó que el catamarqueño dejó atrás los problemas de salud que complicaron parte de su preparación. Ahora toda su energía está enfocada en el gran objetivo del año. “Estoy muy bien, me recuperé y ahora estoy concentrado en el Trasmontaña. Llegué bien preparado para esta carrera y creo que voy a llegar mejor dentro de quince días”, aseguró Macías.
El biker de 33 años volverá a formar pareja con el mendocino Fernando Contreras, con quien conquistó el Trasmontaña en 2021, 2022, 2023 y 2024. En la edición 2025 terminaron segundos, mientras que el quinto triunfo absoluto de Macías llegó en 2018, cuando corrió junto a Darío Gasco. “Tengo muchas expectativas. Fernando está atravesando un grandísimo momento y creo que hoy es el mejor biker de la Argentina. Llegamos con mucha confianza, aunque sabemos que el Trasmontaña es una carrera muy especial, donde todo se define por detalles mínimos. La estrategia, la experiencia y el trabajo en equipo terminan siendo determinantes”, analizó.
Mientras Macías celebraba una nueva victoria, otro biker también tenía motivos de sobra para festejar. Nicolás Ortiz, de apenas 25 años, se consagró campeón Tucumano de cross country gracias a la regularidad que mostró durante las cinco fechas “Estoy súper feliz. Es la primera vez que salgo campeón de la máxima categoría de cross country. La verdad que siento una satisfacción enorme porque sé que es un privilegio reservado para muy pocos bikers”, expresó el representante de Las Talitas.
Ortiz construyó el título con actuaciones consistentes y con los triunfos logrados en la segunda y tercera fecha. Llegó a la definición dependiendo de sí mismo y cumplió el objetivo al finalizar séptimo en la clasificación general, por delante de uno de sus principales rivales. “Llegué a la última fecha con buenas posibilidades, pero una de mis metas era terminar adelante de Nicolás Pasallo”, explicó. El flamante campeón ocupó el séptimo lugar, mientras que Pasallo finalizó decimotercero.
También destacó la exigencia que tuvo la competencia. “El nivel fue altísimo. Hubo corredores de casi todo el país. Esta carrera siempre genera mucha expectativa porque es la previa del Trasmontaña. Fue durísima y el circuito estaba fantástico; incluso lo noté mucho más exigente que en años anteriores”, señaló Ortiz, quien en el Rally formará dupla con el experimentado Gabriel Quiroga.
Entre las damas, la victoria en la categoría Elite quedó en manos de Juliana Díaz Chaya, mientras que el campeonato Tucumano fue para Leila Luque, otra de las grandes protagonistas de una jornada que confirmó que la cuenta regresiva para el Trasmontaña ya comenzó y que los principales candidatos llegan en un nivel superlativo.