Álvaro Macías brilló en la Gran Vuelta a La Sala y Nicolás Ortiz se consagró campeón

Las grandes carreras suelen ofrecer mucho más que un ganador. Son escenarios donde algunos confirman su vigencia, otros comienzan a escribir su propia historia y todos aprovechan para medir fuerzas de cara a los desafíos más importantes del calendario. La Gran Vuelta a La Sala, la previa del Rally Trasmontaña de mountain bike, volvió a cumplir ese papel. La tradicional competencia de cross country reunió a bikers de distintos puntos del país, entregó un espectáculo de altísimo nivel y, además, bajó el telón del Campeonato Tucumano de la especialidad con la consagración de los nuevos campeones. En ese contexto, Álvaro Macías volvió a demostrar por qué es uno de los máximos referentes del mountain bike argentino, mientras que Nicolás Ortiz coronó una temporada inolvidable al conquistar por primera vez el título de la categoría Elite.