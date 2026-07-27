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El futuro de "Dibu" Martínez: la oferta italiana que sacude al Aston Villa

Luciano Spalletti admitió el deseo de sumar al arquero argentino, pero en Inglaterra mantienen una postura inflexible para dejarlo salir.

INCÓGNITA. El arquero de la Selección deberá definir su futuro.
INCÓGNITA. El arquero de la Selección deberá definir su futuro.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luciano Spalletti confirmó el interés de la Juventus por fichar al arquero argentino Emiliano Martínez del Aston Villa en este mercado para reforzar su plantel.
  • Juventus ofreció 6,5 millones de euros, pero el club inglés exige entre 10 y 15 millones por el pase del jugador, quien tiene contrato firmado hasta 2029.
  • De no prosperar la negociación con el Aston Villa, el club italiano ya analiza otras alternativas en el mercado como David De Gea, Guglielmo Vicario o Zion Suzuki.
Resumen generado con IA

El mercado de pases europeo sumó un nuevo foco de atención tras las declaraciones de Luciano Spalletti, entrenador de la Juventus. Luego del triunfo 1-0 en un amistoso ante Standard Lieja, el DT confirmó públicamente el interés del club italiano por incorporar a Emiliano "Dibu" Martínez y sostuvo que el guardameta marplatense busca un cambio de aire en este receso. 

"Dibu Martínez es un gran arquero y un jugador que quiere marcharse de su equipo este verano. Estamos interesados en él, porque buscamos competencia en el rol de arquero, aunque actualmente tenemos dos grandes guardametas“, afirmó Spalletti.

La "Vecchia Signora" atraviesa una reestructuración tras quedar sexta en la Serie A y relegada a la Europa League, por lo que apunta a la figura del arco argentino para elevar la jerarquía del puesto ante las dudas con Michele Di Gregorio y Mattia Perin. Sin embargo, la negociación choca con una importante distancia económica: mientras la Juventus realizó un primer acercamiento cercano a los 6,5 millones de euros, en Birmingham pretenden entre 10 y 15 millones.  

Desde la dirigencia del Aston Villa la postura pública se mantiene firme. El director de operaciones, Damian Vidagany, remarcó que el arquero —con contrato vigente hasta junio de 2029— es pieza central del proyecto y no contemplan su salida. Ante la complejidad de la operación, en Italia ya evalúan alternativas como David De Gea, Guglielmo Vicario y Zion Suzuki.

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