El futuro de "Dibu" Martínez: la oferta italiana que sacude al Aston Villa

La "Vecchia Signora" atraviesa una reestructuración tras quedar sexta en la Serie A y relegada a la Europa League, por lo que apunta a la figura del arco argentino para elevar la jerarquía del puesto ante las dudas con Michele Di Gregorio y Mattia Perin. Sin embargo, la negociación choca con una importante distancia económica: mientras la Juventus realizó un primer acercamiento cercano a los 6,5 millones de euros, en Birmingham pretenden entre 10 y 15 millones.