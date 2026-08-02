La Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres, por supuestas amenazas

Resumen para apurados
- La Liga Tucumana de Fútbol suspendió este domingo la semifinal entre Concepción FC y Talleres por presuntas acusaciones e injurias contra su presidente, Eduardo Monteros.
- El conflicto surgió por publicaciones en redes del vicepresidente de Concepción FC, Rubén Zurita. El club le pidió la renuncia para deslindar responsabilidad institucional.
- El Tribunal de Disciplina evaluará sanciones contra el dirigente imputado, mientras la entidad debe definir el futuro institucional y la reprogramación del partido.
La Liga Tucumana de Fútbol oficializó esta madrugada la cancelación de la segunda semifinal del torneo de Primera, que debían disputar hoy, desde las 16, Concepción FC y Talleres de Tafí Viejo. La decisión se adoptó luego de presuntas acusaciones formuladas contra el presidente de la entidad, Eduardo Francisco Monteros.
El detonante del conflicto fueron unas supuestas publicaciones injuriosas en redes sociales y plataformas digitales atribuidas al vicepresidente del club “Cuervo”, Rubén Raúl Zurita. Ante esto, el Comité Ejecutivo decidió actuar de oficio, disponiendo la suspensión preventiva del dirigente y la aplicación del derecho de admisión. Asimismo, las actuaciones fueron derivadas al Tribunal de Disciplina, que evaluará sanciones de acuerdo con el Reglamento de Transgresiones y Penas del Consejo Federal de AFA.
Por su parte, la dirigencia de Concepción FC reaccionó de inmediato para despegar al club del accionar de su integrante. La comisión solicitó la renuncia formal de Zurita, repudió sus expresiones “en todos sus términos” y manifestó su respaldo a Monteros. En un comunicado aclaratorio, la dirigencia desligó a socios, jugadores y cuerpo técnico de cualquier manifestación violentista, resaltando que “la institución no debe ser considerada responsable por las expresiones individuales de uno de sus dirigentes”.