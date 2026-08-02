La Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres, por supuestas amenazas

Por su parte, la dirigencia de Concepción FC reaccionó de inmediato para despegar al club del accionar de su integrante. La comisión solicitó la renuncia formal de Zurita, repudió sus expresiones “en todos sus términos” y manifestó su respaldo a Monteros. En un comunicado aclaratorio, la dirigencia desligó a socios, jugadores y cuerpo técnico de cualquier manifestación violentista, resaltando que “la institución no debe ser considerada responsable por las expresiones individuales de uno de sus dirigentes”.