Mundial 2026

Apostó $15 millones a que Argentina ganaba el Mundial porque así lo habían predicho tarotistas: ahora pide ayuda para pagar la deuda

Una tiktoker aseguró que utilizó todo el límite de su tarjeta de crédito tras confiar en predicciones de tarotistas. Su historia se volvió viral, aunque no presentó pruebas que respalden su versión.

Apostó $15 millones a que Argentina ganaba el Mundial porque así lo habían predicho tarotistas: ahora pide ayuda para pagar la deuda
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La tiktoker argentina Martina Méndez solicitó dinero en redes tras perder 15 millones de pesos apostando a Argentina en la final del Mundial 2026 impulsada por el tarot.
  • Méndez usó el cupo de su tarjeta buscando comprar una casa, pero tras la victoria de España quedó endeudada. Usuarios cuestionan la historia por falta de pruebas.
  • El caso reabre el debate sobre los riesgos del endeudamiento en apuestas deportivas y advierte sobre el peligro de tomar decisiones financieras basadas en creencias.
Resumen generado con IA

La derrota de la selección argentina en la final del Mundial frente a España no solo dejó una profunda desilusión entre los hinchas, sino también historias que se viralizaron en las redes sociales. Una de ellas es la de Martina Méndez, una tiktoker que afirma haber apostado $15 millones a favor del equipo de Lionel Scaloni y que ahora pide ayuda para afrontar la deuda que, según sostiene, le dejó esa decisión.

La joven asegura que utilizó todo el crédito disponible de su tarjeta convencida de que la Albiceleste volvería a levantar la Copa del Mundo.

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La apuesta millonaria que terminó en una deuda

Según contó en un video publicado en TikTok, apostó 15 millones de pesos argentinos a la victoria de Argentina en la final del Mundial.

De acuerdo con su relato, tomó esa decisión con la expectativa de multiplicar el dinero y cumplir uno de sus mayores objetivos.

"Aposté con la tarjeta de crédito porque quería tener mi propia casa", explicó en el video.

Sin embargo, la derrota frente a España hizo que perdiera todo el dinero apostado y quedara, siempre según su testimonio, con una deuda que no puede afrontar.

Asegura que confió en las predicciones de tarotistas

Martina también explicó que su decisión estuvo influenciada por distintas cuentas de tarotistas en redes sociales, que pronosticaban un triunfo de la selección argentina.

"Muchas tarotistas decían que íbamos a ganar y yo confié", afirmó.

Las declaraciones generaron un intenso debate entre los usuarios, que cuestionaron tanto el monto de la apuesta como el hecho de haber basado una decisión económica en predicciones esotéricas.

Pidió ayuda a sus seguidores

Tras perder la apuesta, la joven recurrió nuevamente a TikTok para solicitar colaboración económica.

En su publicación propuso una cuenta sencilla para reunir el dinero necesario.

"Si 15.000 personas me transfieren 1.000 pesos, llegaría", sostuvo.

Su pedido rápidamente se volvió viral y acumuló miles de comentarios.

Las redes sociales ponen en duda su historia

Mientras algunos usuarios manifestaron empatía por la situación, la mayoría cuestionó la veracidad del relato y criticó la decisión de endeudarse para realizar una apuesta deportiva.

Varios internautas señalaron que Martina Méndez no presentó documentación que permita comprobar el monto apostado ni la deuda que dice haber acumulado, por lo que toda la información difundida se basa únicamente en su testimonio.

Otros incluso plantearon la posibilidad de que se trate de una estrategia para obtener repercusión en redes sociales.

El debate sobre las apuestas deportivas

El caso volvió a poner sobre la mesa los riesgos del crecimiento de las apuestas deportivas, especialmente cuando se financian con dinero prestado o tarjetas de crédito.

Especialistas advierten desde hace años sobre los peligros del endeudamiento y la falsa percepción de control que pueden generar este tipo de plataformas, sobre todo cuando las decisiones están impulsadas por la emoción o por creencias sin sustento.

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