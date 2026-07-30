Apostó $15 millones a que Argentina ganaba el Mundial porque así lo habían predicho tarotistas: ahora pide ayuda para pagar la deuda

La derrota de la selección argentina en la final del Mundial frente a España no solo dejó una profunda desilusión entre los hinchas, sino también historias que se viralizaron en las redes sociales. Una de ellas es la de Martina Méndez, una tiktoker que afirma haber apostado $15 millones a favor del equipo de Lionel Scaloni y que ahora pide ayuda para afrontar la deuda que, según sostiene, le dejó esa decisión.