Números de Oro

Números de Oro pone en juego un pozo de $7.000.000 este viernes

Además, los usuarios de Tarjeta Sol tendrán la posibilidad de duplicar el premio en caso de resultar ganadores.

NUMEROS DE ORO
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Hace 15 Min

La ilusión vuelve a renovarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana entrega importantes premios en efectivo. Este viernes, los participantes tendrán una nueva oportunidad de ganar un pozo de $7.000.000, una suma que mantiene viva la expectativa de miles de lectores en toda la provincia.

Cada viernes, quienes reciben su tarjeta junto al diario esperan con entusiasmo el sorteo, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. A lo largo de los años, Números de Oro se transformó en una verdadera tradición para muchas familias tucumanas, combinando diversión, emoción y la posibilidad de llevarse un importante premio.

Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17:30 a 20:30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio, incrementando aún más las posibilidades de celebrar.

También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Esta nota es de acceso libre.
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