Lejos del Reducido, pero fortalecido en Mataderos: así llega Nueva Chicago al cruce con San Martín

Aunque lejos del Reducido, Chicago mejoró sus números desde el cambio de entrenador con la salida de Luis García. El equipo cosecha 26 puntos en el torneo (seis victorias, ocho empates y siete derrotas), ganando confianza e intensidad. Buena parte de esa evolución se explica por su rendimiento en Mataderos, donde se mantiene invicto tras sumar ocho de los últimos 12 puntos en juego (triunfos 2 a 0 contra Chacarita y Güemes de Santiago del Estero, e igualdades frente a Atlético de Rafaela y Agropecuario). Logró hacerse fuerte en su casa gracias a una propuesta mucho más agresiva que la que exhibe de visitante, condición en la que viene de caer por 1 a 0 frente a "La Crema".