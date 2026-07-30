Mundial 2026

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaDía de la IndependenciaGACETAMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en Síntesis Play, el noticiero del mediodía de LA GACETA

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

Más visto en Mundial 2026
El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi
1

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas
2

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas
3

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas
4

Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas

La llamativa historia de Kiki Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina
5

La llamativa historia de "Kiki" Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina

Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo
6

Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo

Más Noticias
Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

Por qué Lionel Messi no extendió sus vacaciones en Argentina y decidió regresar a Miami

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Fue el máximo tryman en el Mundial M-20 y ahora va por un nuevo desafío con Tucumán Rugby

Fue el máximo tryman en el Mundial M-20 y ahora va por un nuevo desafío con Tucumán Rugby

Comentarios