Mundial 2026

Mirá en "Síntesis Play", el noticiero del mediodía de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 12 a 13.30, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

“Síntesis Play” es el informativo de los mediodías que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 12 a 13.30, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

El informativo cuanta con conducción de Indalecio Sánchez y José Názaro, además de los móviles en vivo, desde diferentes puntos de la ciudad y la provincia. 

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaDía de la IndependenciaGACETAMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
La llamativa respuesta del presidente de la FIFA a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial
1

La llamativa respuesta del presidente de la FIFA a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro
2

El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro

Federico Lorenz, sobre la polémica de la Selección y Malvinas: Es un gesto de mala conciencia de los europeos
3

Federico Lorenz, sobre la polémica de la Selección y Malvinas: "Es un gesto de mala conciencia de los europeos"

El título que le falta a Messi ya tiene fecha: cuándo jugará otra final con Inter Miami
4

El título que le falta a Messi ya tiene fecha: cuándo jugará otra final con Inter Miami

Cómo es el exclusivo hotel donde Leandro Paredes pasó unos días de descanso junto a su familia
5

Cómo es el exclusivo hotel donde Leandro Paredes pasó unos días de descanso junto a su familia

Real Madrid rompe el mercado con una figura del Mundial y pone en duda el futuro de Mastantuono
6

Real Madrid rompe el mercado con una figura del Mundial y pone en duda el futuro de Mastantuono

Más Noticias
El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

El nuevo cronograma electoral de la UNT se demora y la elección de rector espera: cuándo podría tratarlo el Consejo Superior

De Tucumán a Ecuador: el entrenador que persigue el sueño de conquistar el básquet internacional

De Tucumán a Ecuador: el entrenador que persigue el sueño de conquistar el básquet internacional

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

Proponen refuncionalizar el complejo deportivo Nicolás Avellaneda: qué actividades se podrían hacer

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Comentarios