Boreal Salud garantiza la continuidad de la cobertura en Tucumán
La empresa informó que la contingencia generada tras la finalización del convenio con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (ACYST) no implica la interrupción de la cobertura médica y detalló las medidas implementadas para asegurar la atención de sus afiliados mientras continúan las negociaciones.
Boreal Salud informó que la cobertura médica de sus asociados continúa plenamente vigente y que la situación generada a partir de la finalización del convenio con la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán (ACYST) se limita a determinadas prestaciones sanatoriales, sin afectar el funcionamiento del resto de su red prestacional.
La empresa, que brinda cobertura a más de 250.000 asociados en once provincias argentinas, aclaró que la contingencia se circunscribe exclusivamente a Tucumán y que en el resto de las jurisdicciones donde opera, la prestación de servicios continúa desarrollándose con normalidad.
En Tucumán, los asociados continúan accediendo normalmente a consultas médicas, centros médicos propios, farmacias y medicamentos, telemedicina, laboratorios, odontología, diagnóstico por imágenes, emergencias y demás prestaciones contempladas en sus planes.
Respecto de las cirugías, internaciones y atenciones sanatoriales alcanzadas por esta contingencia, Boreal explicó que implementó un esquema de coordinación personalizada para garantizar la continuidad de la atención. En esos casos, los asociados deben comunicarse previamente con los canales habituales de la empresa, desde donde se les indicará la institución y la modalidad de atención correspondiente.
Asimismo, la compañía informó que, cuando un asociado deba afrontar el pago de una atención de urgencia como consecuencia de esta situación, gestionará el reintegro o el pago directo que corresponda dentro de las 48 horas hábiles de presentada la documentación respaldatoria, procurando que ninguna persona vea afectado el acceso a la atención por razones económicas.
"Entendemos la preocupación que esta situación pudo haber generado en nuestros asociados, empresas y organizaciones que confían en Boreal. Por eso implementamos todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la atención mientras avanzan las instancias de diálogo. Sabemos que detrás de cada consulta hay una persona o una familia que necesita certezas, y nuestra prioridad es que nadie vea afectado el acceso a la salud como consecuencia de esta contingencia", afirmó Mario Koltan, Presidente de Grupo Boreal.
En relación con el origen del conflicto, Boreal señaló que la controversia no responde a una falta general de pago y que mantiene abiertas las instancias de diálogo con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita normalizar la situación, preservando la calidad de la atención y la sustentabilidad del sistema, y evitando trasladar incrementos desproporcionados a las cuotas de los asociados.
"Grupo Boreal es una organización con una trayectoria de casi tres décadas, una posición económica y financiera sólida y la capacidad patrimonial necesaria para respaldar sus compromisos y continuar desarrollando sus actividades con absoluta normalidad. Seguimos brindando cobertura a más de 250.000 asociados en once provincias del país y contamos con la solvencia necesaria para garantizar la continuidad de nuestros servicios. Cualquier interpretación que ponga en duda la solidez o la continuidad operativa de nuestra organización no se corresponde con la realidad de la empresa", sostuvo el presidente de Grupo Boreal.
Finalmente, la empresa solicitó a sus asociados, empresas y demás entidades vinculadas que, ante cualquier consulta o situación particular, se contacten directamente con sus equipos de atención, quienes se encuentran disponibles para brindar orientación, coordinar las prestaciones necesarias y realizar el seguimiento personalizado de cada caso.