Boreal Salud garantiza la continuidad de la cobertura en Tucumán

"Grupo Boreal es una organización con una trayectoria de casi tres décadas, una posición económica y financiera sólida y la capacidad patrimonial necesaria para respaldar sus compromisos y continuar desarrollando sus actividades con absoluta normalidad. Seguimos brindando cobertura a más de 250.000 asociados en once provincias del país y contamos con la solvencia necesaria para garantizar la continuidad de nuestros servicios. Cualquier interpretación que ponga en duda la solidez o la continuidad operativa de nuestra organización no se corresponde con la realidad de la empresa", sostuvo el presidente de Grupo Boreal.