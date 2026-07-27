Escándalo en Santos: acusan a Neymar de insultar a un compañero argentino en el vestuario

El episodio suma un nuevo capítulo al desgastado vínculo entre el astro brasileño y el resto del plantel. El antecedente reciente registra cruces con juveniles como Deivid Washington y Robinho Jr. —este último derivó en una notificación extrajudicial tras un golpe en un entrenamiento—, sumado al malestar generado cuando disputó un torneo de póker el mismo día que Santos jugaba por Copa Sudamericana en Venezuela, festejo que incluso parodió al celebrar su gol ante Chapecoense. Sin embargo, en medio de las reuniones dirigenciales para evaluar el clima interno, Neymar no estará presente en el próximo compromiso liguero ante Athletico Paranaense por acumulación de tarjetas amarillas.