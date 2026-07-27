DeportesFútbol

Escándalo en Santos: acusan a Neymar de insultar a un compañero argentino en el vestuario

El atacante habría tratado de “bosta” a Gabriel Bontempo e increpado a João Ananias durante el entretiempo con Chapecoense. La prensa brasileña remarca la tensión creciente en el plantel paulista.

MAL CLIMA. Las versiones de discusiones en el vestuario del Peixe volvieron a tomar fuerza esta semana.
MAL CLIMA. Las versiones de discusiones en el vestuario del "Peixe" volvieron a tomar fuerza esta semana.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Neymar criticó e insultó a Gabriel Bontempo en el vestuario de Vila Belmiro durante el entretiempo ante Chapecoense debido a la tensión provocada por el resultado.
  • Según Globo Esporte, el delantero usó términos despectivos aunque luego lo desmintió en redes. El episodio reincide tras cruces previos con juveniles y faltas disciplinarias.
  • El escándalo escala en la directiva de Santos para evaluar el clima del equipo. Neymar no estará presente en el próximo partido ante Athletico Paranaense por suspensión.
Resumen generado con IA

El empate 2-2 entre Santos y Chapecoense en la Vila Belmiro por el Brasileirao derivó en un nuevo frente de conflicto interno. Según reveló Globo Esporte, Neymar protagonizó una fuerte discusión en el vestuario durante el descanso del encuentro, en la que habría insultado al mediocampista Gabriel Bontempo llamándolo “bosta” e ironizando con que el año próximo jugaría en la Série B. Además, lanzó duras críticas hacia el defensor João Ananias, quien en la segunda parte terminó marcando un gol en contra.

Ante la repercusión de la noticia, las versiones contrapuestas no tardaron en llegar. Si bien Bontempo definió lo sucedido como una "charla general" y Ananias negó insultos personales aunque admitió un tirón de orejas colectivo, el propio Neymar descargó su furia en redes sociales. El N° 10 desmintió categóricamente los hechos, calificándolos de "total mentira" y sosteniendo que se trató de un intercambio competitivo entre futbolistas para exigirse mutuamente.

El episodio suma un nuevo capítulo al desgastado vínculo entre el astro brasileño y el resto del plantel. El antecedente reciente registra cruces con juveniles como Deivid Washington y Robinho Jr. —este último derivó en una notificación extrajudicial tras un golpe en un entrenamiento—, sumado al malestar generado cuando disputó un torneo de póker el mismo día que Santos jugaba por Copa Sudamericana en Venezuela, festejo que incluso parodió al celebrar su gol ante Chapecoense. Sin embargo, en medio de las reuniones dirigenciales para evaluar el clima interno, Neymar no estará presente en el próximo compromiso liguero ante Athletico Paranaense por acumulación de tarjetas amarillas.

Temas NeymarSantos Futebol ClubeBrasileirao
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales
2

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
3

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
4

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse
5

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Ranking notas premium
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
2

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido
5

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

Más Noticias
Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Quién es Gonzalo Morales, el jugador de Barracas denunciado por violencia de género

Quién es Gonzalo Morales, el jugador de Barracas denunciado por violencia de género

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice

Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Comentarios