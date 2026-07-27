Escándalo en Santos: acusan a Neymar de insultar a un compañero argentino en el vestuario

Resumen para apurados
- Neymar criticó e insultó a Gabriel Bontempo en el vestuario de Vila Belmiro durante el entretiempo ante Chapecoense debido a la tensión provocada por el resultado.
- Según Globo Esporte, el delantero usó términos despectivos aunque luego lo desmintió en redes. El episodio reincide tras cruces previos con juveniles y faltas disciplinarias.
- El escándalo escala en la directiva de Santos para evaluar el clima del equipo. Neymar no estará presente en el próximo partido ante Athletico Paranaense por suspensión.
El empate 2-2 entre Santos y Chapecoense en la Vila Belmiro por el Brasileirao derivó en un nuevo frente de conflicto interno. Según reveló Globo Esporte, Neymar protagonizó una fuerte discusión en el vestuario durante el descanso del encuentro, en la que habría insultado al mediocampista Gabriel Bontempo llamándolo “bosta” e ironizando con que el año próximo jugaría en la Série B. Además, lanzó duras críticas hacia el defensor João Ananias, quien en la segunda parte terminó marcando un gol en contra.
Ante la repercusión de la noticia, las versiones contrapuestas no tardaron en llegar. Si bien Bontempo definió lo sucedido como una "charla general" y Ananias negó insultos personales aunque admitió un tirón de orejas colectivo, el propio Neymar descargó su furia en redes sociales. El N° 10 desmintió categóricamente los hechos, calificándolos de "total mentira" y sosteniendo que se trató de un intercambio competitivo entre futbolistas para exigirse mutuamente.
El episodio suma un nuevo capítulo al desgastado vínculo entre el astro brasileño y el resto del plantel. El antecedente reciente registra cruces con juveniles como Deivid Washington y Robinho Jr. —este último derivó en una notificación extrajudicial tras un golpe en un entrenamiento—, sumado al malestar generado cuando disputó un torneo de póker el mismo día que Santos jugaba por Copa Sudamericana en Venezuela, festejo que incluso parodió al celebrar su gol ante Chapecoense. Sin embargo, en medio de las reuniones dirigenciales para evaluar el clima interno, Neymar no estará presente en el próximo compromiso liguero ante Athletico Paranaense por acumulación de tarjetas amarillas.