El oscuro antecedente que marcó la carrera de Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial

Cómo terminó la investigación

Tras prestar declaración, Vincic recuperó la libertad y fue completamente desvinculado de la causa. El propio árbitro explicó que había aceptado una invitación para almorzar y aseguró que desconocía las actividades que se desarrollaban en el lugar. La Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó esa versión y sostuvo que el juez estuvo "en el lugar equivocado, en el momento equivocado".