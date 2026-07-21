Copa del Mundo

El oscuro antecedente que marcó la carrera de Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial

El juez esloveno fue arrestado en un operativo policial en 2020. La investigación concluyó que no tenía relación con la organización criminal.

ANTECEDENTE. Slavko Vincic fue demorado en una redada realizada en Bosnia y Herzegovina en 2020, aunque la investigación concluyó que no tenía vínculo con la organización delictiva.
ANTECEDENTE. Slavko Vincic fue demorado en una redada realizada en Bosnia y Herzegovina en 2020, aunque la investigación concluyó que no tenía vínculo con la organización delictiva.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El árbitro esloveno Slavko Vincic dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, tras superar el impacto de su detención en un operativo policial en Bosnia en 2020.
  • En 2020, Vincic fue arrestado por error en una redada contra el narcotráfico y la prostitución en Bosnia. La justicia lo liberó y desvinculó totalmente al comprobar su inocencia.
  • La Copa del Mundo de 2026 consolida la rehabilitación de su carrera internacional, demostrando que la FIFA priorizó su rendimiento deportivo sobre su polémico historial judicial.
Resumen generado con IA

La actuación de Slavko Vincic en la final del Mundial 2026 volvió a poner al árbitro esloveno en el centro de la escena. Sin embargo, años antes de ser elegido por la FIFA para dirigir el partido entre la selección argentina y España, su nombre había adquirido notoriedad por un episodio policial que generó un fuerte impacto en Europa.

En mayo de 2020, Vincic fue detenido durante una redada realizada en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina. El operativo investigaba una presunta organización vinculada con la prostitución, el narcotráfico y el tráfico de armas. En el lugar había decenas de personas y el árbitro quedó demorado junto al resto de los presentes.

Cómo terminó la investigación

Tras prestar declaración, Vincic recuperó la libertad y fue completamente desvinculado de la causa. El propio árbitro explicó que había aceptado una invitación para almorzar y aseguró que desconocía las actividades que se desarrollaban en el lugar. La Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó esa versión y sostuvo que el juez estuvo "en el lugar equivocado, en el momento equivocado".

La investigación continuó sobre la organización criminal y las autoridades nunca presentaron cargos contra el árbitro. Con el caso ya esclarecido, Vincic retomó su carrera internacional, dirigió partidos de la Champions League, fue designado para la Eurocopa y, finalmente, la FIFA lo eligió para arbitrar la final del Mundial 2026.

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