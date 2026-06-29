Copa del Mundo

El emotivo gesto de "Dibu" Martínez con Bangladesh que volvió a conquistar a los hinchas: "Me encanta el país"

El arquero protagonizó un emotivo momento tras la clasificación de la Selección Argentina a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Dibu Martínez
Dibu Martínez
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Emiliano Martínez dio una entrevista sorpresa a un medio de Bangladesh tras clasificar a 16avos en EE.UU. para agradecer el histórico apoyo de los hinchas de ese país.
  • El arquero interrumpió su salida de la zona mixta al escuchar al cronista. Este lazo cultural nació con Maradona en 1986 y se consolidó con la visita del 'Dibu' a Daca en 2023.
  • El gesto reafirma a Bangladesh como el mayor bastión internacional del afecto albiceleste, mientras la Selección se prepara para enfrentar a Cabo Verde en la fase eliminatoria.
Resumen generado con IA

La Selección Argentina ya había asegurado su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 cuando una escena protagonizada por Emiliano "Dibu" Martínez volvió a reflejar el fuerte vínculo que une al equipo campeón del mundo con los hinchas de Bangladesh.

El episodio ocurrió en la zona mixta del AT&T Stadium. Mientras se retiraba tras cumplir con sus compromisos de prensa, el arquero del Aston Villa escuchó que un periodista de Bangladesh lo llamaba. Sin dudarlo, cambió de dirección, regresó sobre sus pasos y se acercó para conceder una breve entrevista, un gesto que sorprendió a los presentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Me encanta Bangladesh", fueron las primeras palabras del arquero, quien una vez más dejó en evidencia el cariño que siente por el país asiático. "Me encantan los aficionados. He estado allí y realmente adoro el país", agregó, recordando la visita que realizó en 2023, cuando fue recibido por una multitud en las calles de Daca.

Durante la charla, el periodista le comentó que millones de bangladesíes sueñan con volver a ver a la Selección Argentina disputar una final del Mundial. La respuesta del Dibu emocionó a los fanáticos.

"Sé lo locos que están por nosotros. Me encanta el apoyo. Me encanta cómo, en cierto modo, son argentinos. Todo mi cariño para Bangladesh", expresó el arquero, despertando una nueva ola de mensajes de afecto en las redes sociales.

Un vínculo que nació con Maradona y se fortaleció en Qatar

La relación entre Argentina y Bangladesh trasciende el presente y tiene profundas raíces futboleras. La admiración por Diego Armando Maradona durante el Mundial de México 1986 marcó el inicio de una pasión que fue creciendo con el paso de las décadas.

Ese sentimiento alcanzó una dimensión inédita durante el Mundial de Qatar 2022. Millones de bangladesíes siguieron cada partido de la Selección como si fuera propio, inundaron las calles con banderas argentinas y celebraron la conquista del título como una verdadera fiesta nacional.

Desde entonces, el vínculo entre ambos países se fortaleció aún más. La visita de Emiliano Martínez a Bangladesh en 2023 fue una muestra de ese fenómeno: miles de personas colmaron las calles de Daca para recibir al arquero, que fue tratado como una auténtica celebridad.

Ahora, mientras la Selección de Lionel Scaloni ya piensa en el duelo del próximo viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, el gesto del Dibu volvió a reforzar un lazo que trasciende el fútbol y que convirtió a Bangladesh en uno de los mayores bastiones internacionales del sentimiento argentino.

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