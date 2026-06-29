El emotivo gesto de "Dibu" Martínez con Bangladesh que volvió a conquistar a los hinchas: "Me encanta el país"

El episodio ocurrió en la zona mixta del AT&T Stadium. Mientras se retiraba tras cumplir con sus compromisos de prensa, el arquero del Aston Villa escuchó que un periodista de Bangladesh lo llamaba. Sin dudarlo, cambió de dirección, regresó sobre sus pasos y se acercó para conceder una breve entrevista, un gesto que sorprendió a los presentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.