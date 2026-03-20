Spider-Man regresa más oscuro y con aliados inesperados

Uno de los momentos más impactantes del avance es el reencuentro con MJ, nuevamente interpretada por Zendaya. Sin embargo, lejos de ser un alivio, la escena refuerza el conflicto central: ella ya no sabe quién es Peter. La pérdida del vínculo emocional funciona como uno de los motores narrativos de una historia que apuesta por un tono más adulto.