Mundial 2026

Zinedine Zidane asumió como DT de Francia y explicó por qué rechazó el puesto durante años

El ex volante campeón del mundo reemplazará a Didier Deschamps y debutará en septiembre por la Liga de Naciones.

NUEVO CICLO. Zinedine Zidane fue presentado como entrenador de Francia y cumplió el objetivo que persiguió durante varios años tras su salida del Real Madrid.
NUEVO CICLO. Zinedine Zidane fue presentado como entrenador de Francia y cumplió el objetivo que persiguió durante varios años tras su salida del Real Madrid.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Zinedine Zidane fue presentado en París como nuevo DT de la selección de Francia con un contrato por cuatro años, al declarar que era el único puesto que deseaba asumir.
  • Reemplaza a Didier Deschamps tras 14 años al mando. Zidane no dirigía desde 2021 en Real Madrid y aguardó la propuesta formal iniciada por la federación en febrero de 2025.
  • Asumirá formalmente el 1 de agosto y debutará en septiembre ante Turquía, con el desafío de liderar al seleccionado francés rumbo a la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.
Resumen generado con IA

Zinedine Zidane fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Francia y puso fin a una larga espera. El ex futbolista firmó un contrato por cuatro años con la Federación Francesa de Fútbol y asumirá formalmente el cargo el 1 de agosto, con el desafío de liderar al equipo rumbo a la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030.

Durante el acto realizado en París, el ex entrenador de Real Madrid reconoció que dirigir al seleccionado francés era el gran objetivo de su carrera. "El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. Tuve propuestas durante cuatro o cinco años para dirigir clubes y las rechacé a todas por la selección", afirmó visiblemente emocionado.

El presidente de la Federación, Philippe Diallo, destacó la importancia de la llegada de Zidane y recordó que el primer contacto para ofrecerle el puesto se produjo en febrero de 2025. El entrenador, que no dirigía desde 2021 tras su segundo ciclo en el Real Madrid, aguardó durante todo este tiempo la posibilidad de asumir al frente del combinado nacional.

Su llegada marca el final del exitoso ciclo de Didier Deschamps, quien permaneció 14 años al frente del seleccionado, conquistó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Qatar 2022 y llevó a Francia hasta el cuarto puesto en el Mundial 2026.

El debut de Zidane ya tiene fecha

Zidane iniciará oficialmente su ciclo el 1 de agosto y tendrá su estreno en septiembre, cuando Francia enfrente a Turquía por la Liga de Naciones. Además de su histórica carrera como futbolista, el francés llega respaldado por un exitoso paso como entrenador del Real Madrid, donde conquistó tres Champions League consecutivas, dos Ligas de España, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y dos Supercopas de España.

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