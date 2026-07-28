Zinedine Zidane asumió como DT de Francia y explicó por qué rechazó el puesto durante años

El presidente de la Federación, Philippe Diallo, destacó la importancia de la llegada de Zidane y recordó que el primer contacto para ofrecerle el puesto se produjo en febrero de 2025. El entrenador, que no dirigía desde 2021 tras su segundo ciclo en el Real Madrid, aguardó durante todo este tiempo la posibilidad de asumir al frente del combinado nacional.