Vinicius Jr. sorprendió con un cambio de imagen tras el Mundial 2026: qué retoque estético se hizo

Resumen para apurados
- Tras ser eliminado del Mundial 2026, el futbolista Vinicius Jr. se realizó una armonización de mentón en Goiânia, Brasil, para mejorar sus facciones faciales.
- El delantero del Real Madrid asistió a una clínica que cerró exclusivamente para él. Ocurre tras duras críticas por la caída de Brasil ante Noruega en octavos.
- La viralización de su cambio de imagen genera debate mediático mientras el atacante busca dejar atrás el golpe deportivo antes de reincorporarse a su club.
Vinicius Jr. volvió a convertirse en tema de conversación, aunque esta vez no fue por una actuación dentro de la cancha. Tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026, el delantero del Real Madrid se sometió a un procedimiento estético que modificó parte de sus facciones y generó un fuerte impacto en las redes sociales.
Las nuevas imágenes del futbolista rápidamente se hicieron virales por el notorio cambio en su rostro, lo que despertó la curiosidad de los hinchas y de los medios brasileños.
Qué retoque estético se realizó Vinicius Jr.
Según trascendió en Brasil, el atacante se sometió a una armonización de mentón, un procedimiento cosmético destinado a mejorar el equilibrio y la proporción de las facciones faciales.
A diferencia de una cirugía reconstructiva o motivada por una lesión, la intervención tuvo un objetivo exclusivamente estético y buscó darle una mayor armonía a su rostro.
Un operativo especial para preservar su privacidad
El procedimiento se realizó en una clínica de Goiânia, ciudad ubicada en el centro de Brasil.
De acuerdo con los medios locales, el centro médico implementó un estricto operativo de seguridad para evitar que trascendieran imágenes de la intervención. Incluso, la clínica cerró sus puertas al público durante la jornada para garantizar la privacidad del futbolista del Real Madrid.
Pese a esas precauciones, las primeras fotografías posteriores al procedimiento comenzaron a circular poco después y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.
Un cambio de imagen en un momento delicado
La intervención llegó en un contexto complejo para Vinicius Jr. desde lo deportivo.
Brasil quedó eliminado en los octavos de final del Mundial 2026 tras caer frente a Noruega, un resultado que provocó fuertes cuestionamientos hacia el seleccionado y, en particular, hacia una de sus principales figuras.
El delantero fue blanco de críticas por parte de la prensa y de los hinchas brasileños, que cuestionaron tanto su rendimiento como su actitud durante el certamen.
Mientras intenta dejar atrás ese golpe deportivo, Vinicius volvió a ocupar las portadas, esta vez por un cambio de imagen que no pasó inadvertido y que generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos del fútbol y sus seguidores en las redes sociales.