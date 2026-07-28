El nuevo cronograma se demora y la elección de rector de la UNT espera

La elección de rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) volverá a quedar en pausa. Fuentes de la Junta Electoral de la casa de altos estudios confiaron a LA GACETA que la propuesta de readecuación del cronograma electoral no será tratada hoy por el Consejo Superior. La demora extiende los tiempos previstos para retomar la tercera etapa del proceso y aleja, por ahora, la posibilidad de que la Asamblea Universitaria se reúna a fines de agosto, como estimaban semanas atrás distintos decanos.
“Estuvimos de feria invernal y no nos reunimos con la JE aún. Retomamos esta semana las reuniones de trabajo”, explicaron desde el órgano electoral. De esta manera, la sesión ordinaria del Consejo Superior de hoy tendrá una agenda vinculada con otros asuntos de la vida universitaria y no incluirá la aprobación del nuevo cronograma electoral.
El calendario de sesiones ordinarias establece que el Honorable Consejo Superior se reúne los segundos y cuartos martes de cada mes. Por ese esquema, después del encuentro de hoy, la próxima sesión ordinaria sería el martes 11 de agosto. Si la Junta Electoral logra completar su propuesta antes de esa fecha, esa reunión podría convertirse en la nueva oportunidad para aprobar el cronograma que permita reactivar la elección.
Una nueva inscripción
La readecuación no implica simplemente recuperar la fecha de la Asamblea que quedó suspendida. La nueva hoja de ruta deberá volver a abrir distintas instancias de la tercera etapa: la acreditación e inscripción de las fórmulas, la exhibición de las candidaturas, los períodos para presentar observaciones o impugnaciones, la resolución de esos planteos y la posterior oficialización de las listas. Recién después de completar ese recorrido podrá avanzarse hacia la convocatoria de la Asamblea Universitaria.
Los tiempos pueden ser determinantes. En el cronograma original, las distintas etapas posteriores a la inscripción se extendían durante siete días corridos. Si se mantuvieran plazos similares y el nuevo calendario fuera aprobado el 11 de agosto, la Asamblea podría desplazarse hasta mediados de septiembre. El escenario supone, por lo tanto, una demora de casi cuatro meses respecto de la fecha originalmente prevista: el 20 de mayo.
La nueva demora también vuelve a poner en primer plano la situación judicial de Sergio Pagani. La candidatura del ex rector permanece suspendida por una medida cautelar cuya vigencia, en principio, se extiende hasta el 15 de agosto. Para el oficialismo universitario, esa fecha puede transformarse en un punto de inflexión, ya que una definición de fondo de la Justicia permitiría conocer si Pagani podrá volver a competir.
Si la Justicia habilita su postulación, el escenario que manejan en el oficialismo es el regreso de la fórmula original que integró junto a Mercedes Leal. En ese caso, quedaría prácticamente descartada la alternativa de presentar una segunda fórmula oficialista, una posibilidad que había comenzado a ser analizada ante la eventual exclusión del ex rector.
En cambio, si la Justicia mantiene la imposibilidad de Pagani, el espacio deberá resolver quién encabezará una propuesta de continuidad. Allí aparecen los nombres que ya comenzaron a circular entre distintos sectores universitarios y también la posibilidad de que Leal forme parte de una nueva fórmula. La candidata a vicerrectora había señalado a LA GACETA que se veía dentro de la propuesta que represente la continuidad del oficialismo, aunque había pedido esperar la definición judicial antes de avanzar con nombres.
Del otro lado, Miguel Cabrera y Virginia Abdala mantienen firme su intención de competir por la conducción de la Universidad. La fórmula opositora fue, además, una de las impulsoras de los planteos judiciales que terminaron condicionando la candidatura de Pagani. El espacio sostiene que el nuevo Estatuto impide un tercer mandato consecutivo, mientras el oficialismo defiende otra interpretación sobre la aplicación de la reforma.
Agenda del Consejo
Mientras la elección vuelve a demorarse, el Consejo Superior retomará hoy su funcionamiento ordinario después del receso invernal. Los 32 integrantes del cuerpo abordarán distintos asuntos académicos, administrativos e institucionales, entre ellos cuestiones vinculadas con recursos provenientes de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).
La actividad del órgano de gobierno continuará así por fuera de la disputa electoral, mientras la Junta Electoral retoma sus reuniones de trabajo. La Universidad ya completó las etapas previas del proceso: los distintos estamentos eligieron a sus representantes, se renovaron los Consejos Directivos, las 13 facultades definieron a sus decanos y vicedecanos y luego se conformó el nuevo Consejo Superior. Todo ese recorrido permitió definir a los 161 integrantes de la Asamblea Universitaria que tendrá la última palabra sobre la conducción de la UNT para el período 2026-2030.
Ahora, el nuevo calendario vuelve a ser la pieza que falta para completar ese recorrido. Si la Junta Electoral necesita más tiempo para elaborar la propuesta, la definición podría trasladarse nuevamente. Y, en paralelo, la Justicia tendrá hasta mediados de agosto para aportar una resolución que puede modificar de manera sustancial el mapa de candidaturas.