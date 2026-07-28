El nuevo cronograma se demora y la elección de rector de la UNT espera

La actividad del órgano de gobierno continuará así por fuera de la disputa electoral, mientras la Junta Electoral retoma sus reuniones de trabajo. La Universidad ya completó las etapas previas del proceso: los distintos estamentos eligieron a sus representantes, se renovaron los Consejos Directivos, las 13 facultades definieron a sus decanos y vicedecanos y luego se conformó el nuevo Consejo Superior. Todo ese recorrido permitió definir a los 161 integrantes de la Asamblea Universitaria que tendrá la última palabra sobre la conducción de la UNT para el período 2026-2030.