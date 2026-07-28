OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Volver a la normalidad
Hace 7 Hs

¡Dejá ya las cábalas!  Bañate, cortate el pelo, dejá de prender velas… El Mundial de fútbol ya pasó. Con sus buenos y malos momentos, nos dejó un gustito agridulce. Resulta que ahora somos los campeones  del racismo, dicho por un actor morocho y otros varios, nacido en países donde a la gente de color la discriminan. Otros las hacen estudiar un poco, las alimentan y entrenan como a gladiadores romanos, les ponen una bandera de otro país, que no es donde ellas nacieron, las uniforman con sus colores patrios y las tiran al circo a matar o morir. Nos tratan de soberbios, fanáticos o resentidos; yo les digo que eso es orgullo argentino y hombría de bien. Podríamos haber reclamado la vendida del arbitraje, la mala expulsión y la entregada a mano de los españoles; que si el “Cholito” la embocaba a esa última pelota, hoy el Dibu sería héroe nacional ¿0 no? Lo malo de todo esto es que se haya tomado a mal, contrariando principalmente a las autoridades nacionales, el acto patriota de unos jóvenes que le pasaron a los jugadores en el partido con Inglaterra ese bendito “trapo“, con esa matadora frase “Las Malvinas son Argentinas”, mensaje que llegó a todo el mundo. Como represalia, mandaron a sacar todos  los mapitas de las Malvinas. ¡Argentinos, le debemos una despedida como él se merece, al señor y mejor jugador de fútbol del mundo. Ni gracias le dijimos por tantas alegrías que nos regaló.

Francisco Amable Díaz 

Franciscoamablediaz@gmail.com

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