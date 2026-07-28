OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: ¿También somos noruegos?
Hace 7 Hs

En el Mundial de fútbol que acaba de terminar dos imágenes ajenas al deporte sorprendieron a los televidentes. Una la ya sabida pasión por el orden de los espectadores japoneses que recogen la basura antes de retirarse del estadio. Y la otra la simpatía que despertó la manera de festejar los triunfos, tanto por los jugadores como por los aficionados, de los noruegos: remando con movimientos sincronizados. Pero los argentinos también remamos a diario para evitar así caer en la pobreza, para poder llegar a fin de mes o pagar la prepaga y los servicios entonces ¿también somos noruegos?

Jorge Álvarez                                            

jorgeal55@protonmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura
1

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley
2

Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo
3

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
4

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Milei renovó la promesa al campo de eliminar retenciones
5

Milei renovó la promesa al campo de eliminar retenciones

Ranking notas premium
Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley
1

Las IA chinas ya son un problema para Silicon Valley

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
2

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
4

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor
5

Elecciones el 9M: el tablero de certezas de Jaldo, el misterio de Chahla y el apuro opositor

Más Noticias
Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Boca sufrió una dura goleada ante Riestra en el arranque el Clausura

Plan de obras públicas en Tucumán: eje en la red vial provincial

Plan de obras públicas en Tucumán: eje en la red vial provincial

Cartas de lectores: Desagraviar a la Virgen

Cartas de lectores: Desagraviar a la Virgen

Comentarios