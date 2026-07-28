Cartas de lectores: ¿También somos noruegos?

En el Mundial de fútbol que acaba de terminar dos imágenes ajenas al deporte sorprendieron a los televidentes. Una la ya sabida pasión por el orden de los espectadores japoneses que recogen la basura antes de retirarse del estadio. Y la otra la simpatía que despertó la manera de festejar los triunfos, tanto por los jugadores como por los aficionados, de los noruegos: remando con movimientos sincronizados. Pero los argentinos también remamos a diario para evitar así caer en la pobreza, para poder llegar a fin de mes o pagar la prepaga y los servicios entonces ¿también somos noruegos?