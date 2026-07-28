El deporte atrapado entre medidas judiciales y candados

El problema es que el cierre llegó sin explicaciones y sin un plan de contingencia. Los testimonios de profesores reflejan una realidad preocupante: nadie les informó con anticipación, nadie les comunicó los motivos con claridad y nadie les ofreció una alternativa para continuar con su trabajo. Muchos se enteraron cuando encontraron las puertas cerradas. Otros apenas tuvieron unas horas para retirar sus pertenencias. Esa falta de previsión agrava el impacto de una medida que, de por sí, ya resulta traumática.