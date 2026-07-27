Mbappé, tras el Mundial 2026: “Duele y dolerá por un tiempo”

Resumen para apurados
- Kylian Mbappé expresó su dolor en redes tras el cuarto puesto de Francia en el Mundial 2026 en Norteamérica, afirmando que la Bota de Oro no compensa la frustración del título.
- Pese a ser el máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, el capitán no evitó la caída ante España en semifinales, torneo que marcó la salida de Didier Deschamps.
- Mbappé reafirmó su liderazgo en la selección francesa y aseguró que este resultado no frena el proyecto del equipo, prometiendo ir por revancha en los próximos torneos.
Kylian Mbappé rompió el silencio después de la participación de Francia en la Copa del Mundo 2026. A través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, el delantero reflexionó sobre el cuarto puesto conseguido por el seleccionado francés, valoró el respaldo de los hinchas y reconoció el dolor que le provocó quedar nuevamente lejos del título.
El atacante, de 27 años, terminó el torneo como máximo goleador y obtuvo la Bota de Oro. Además, alcanzó los 22 tantos y se convirtió en el mayor artillero de la historia de los Mundiales. Sin embargo, dejó en claro que el reconocimiento individual no logró aliviar la frustración por la eliminación frente a España en las semifinales.
“Duele, y dolerá por un tiempo. No voy a fingir lo contrario. Me enorgullece haber ganado la Bota de Oro, pero habría significado mucho más con la Copa del Mundo a su lado”, escribió.
Mbappé también reconoció que el desenlace no fue el esperado, aunque defendió la entrega del plantel durante la competencia disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
“Quizás les debíamos un final mejor. Pero no siempre podemos elegir cómo termina la historia. Sí podemos elegir lo que ponemos en ella, y lo dimos todo. De eso sí podemos estar orgullosos”, expresó.
Un premio compartido
El capitán francés evitó atribuirse en soledad el mérito por sus goles y aseguró que la Bota de Oro también pertenece a sus compañeros. En ese sentido, destacó el trabajo colectivo que permitió que finalizara como máximo anotador del torneo.
“Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin el espíritu que nos llevó desde el primer partido hasta el último, nunca habría podido marcar tantos goles. Este premio pertenece tanto al equipo como a mí”, afirmó.
También tuvo palabras especiales para Didier Deschamps, quien dejó su cargo como entrenador de Francia después del Mundial. Aunque no reveló el contenido de la conversación que mantuvo con el técnico, Mbappé señaló que ya le había expresado personalmente su agradecimiento.
“Ya le dije a Didier lo que tenía que decirle. Él lo sabe”, indicó.
Además, reconoció la tarea de quienes acompañaron a la delegación sin ocupar un lugar visible durante el torneo. “Gracias a todo su equipo, a los fisioterapeutas, a los cocineros, a los preparadores físicos, a los conductores y a todos los que trabajan detrás de escena y que nadie ve”, agregó.
El orgullo de ser capitán
Mbappé disputó en 2026 su tercera Copa del Mundo después de haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Esta vez, además, tuvo la responsabilidad de liderar al seleccionado como capitán.
“De niño, soñaba con jugar una Copa del Mundo. Solo una. Ahora he jugado tres, he ganado una, y este año tuve el enorme honor de ser el capitán de mi país. Nunca lo olvidaré”, señaló.
El delantero también destacó el vínculo que se generó entre el equipo y los hinchas franceses. Agradeció especialmente a quienes modificaron sus rutinas para seguir los partidos desde Europa y a quienes viajaron hasta Norteamérica.
“Muchos de ustedes se quedaron despiertos hasta tarde, algunos hasta bien entrada la noche, para vernos jugar al otro lado del océano. Se reunieron en casa, en bares, con la familia y amigos”, escribió.
Además, remarcó que el apoyo se mantuvo incluso durante los momentos más difíciles. “Esta historia fue escrita por millones de manos, no solo por los once en el campo, todos impulsados por la misma pasión”, afirmó.
“El fútbol sigue siendo un juego”
En uno de los tramos más reflexivos de su mensaje, Mbappé habló sobre la esencia del deporte y recordó que, más allá de la presión, la competencia y el profesionalismo, el fútbol mantiene la misma simpleza de sus orígenes.
“En el fondo, el fútbol sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, al que dedicamos toda una vida tratando de dominar, pero sigue siendo un juego”, sostuvo.
“Todo se reduce a lo mismo que cuando empezamos a jugar: una pelota, un gol y el deseo de marcar. Por eso nos une de la forma en que lo hace”, añadió.
Finalmente, Mbappé aseguró que el cuarto puesto no representa el final de una etapa para Francia y dejó un mensaje de esperanza de cara a los próximos desafíos internacionales.
“Esta Copa del Mundo ha terminado, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano y de invierno en las que volveremos a reunirnos alrededor de este mismo juego, con la misma emoción intacta”, expresó.
“Nuestro viaje juntos está lejos de haber terminado”, concluyó.