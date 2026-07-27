El cuerpo técnico de la Selección rompió el silencio sobre la final del Mundial: "España fue muy superior"
El analista de videos del cuerpo técnico de Lionel Scaloni analizó la derrota de la Selección en la final del Mundial 2026, reconoció la superioridad de España, defendió la identidad de juego de la Albiceleste y descartó cualquier teoría conspirativa sobre el arbitraje.
Resumen para apurados
- Matías Manna, analista de la Selección, admitió que España fue superior y mereció ganar la final del Mundial 2026 en EE. UU., descartando polémicas arbitrales.
- España ganó 1-0 en el tiempo suplementario del partido jugado en MetLife Stadium. Manna revisó el video varias veces y coincidió con Scaloni en no buscar excusas.
- El cuerpo técnico destaca que la Selección consolidó una identidad de juego de pases que ya se replica en las inferiores para sostener el proyecto a futuro.
La final del Mundial 2026 sigue dejando análisis y reflexiones dentro de la Selección. Esta vez fue Matías Manna, uno de los hombres de mayor confianza de Lionel Scaloni y encargado del análisis de videos del cuerpo técnico, quien compartió su mirada sobre la derrota frente a España y no dudó en reconocer la superioridad del conjunto europeo.
Tras revisar el partido en varias oportunidades, Manna llegó a una conclusión contundente: la "Furia Roja" fue el mejor equipo de la final y mereció quedarse con el título.
"Vi la final dos o tres veces más. En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí. Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior", afirmó.
En la misma línea, reforzó su análisis con otra frase categórica: "Fueron superiores durante el partido".
El encuentro, disputado en el MetLife Stadium, se definió con un gol de Ferrán Torres en el tiempo suplementario, luego de un desarrollo en el que España logró imponer su propuesta futbolística. El árbitro fue el esloveno Slavko Vinčić, quien dirigió su último partido como profesional antes de retirarse.
Más allá del resultado, Manna destacó que el ciclo encabezado por Scaloni logró instalar una identidad de juego que trasciende a la generación campeona y ya comienza a verse en las divisiones inferiores.
"Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera. Los chicos en las divisiones inferiores están jugando así", explicó.
También valoró el compromiso del grupo de trabajo durante todo el proceso mundialista y resaltó la dedicación del plantel y del cuerpo técnico.
"La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni lo hicimos de esa manera, y los jugadores han formado un grupo maravilloso", sostuvo.
Sin lugar para las teorías conspirativas
En otro tramo de sus declaraciones, Manna coincidió con las posturas que ya habían expresado Lionel Scaloni y Roberto Ayala tras la final y rechazó las teorías conspirativas que comenzaron a circular en redes sociales sobre el arbitraje o un supuesto favorecimiento a España.
"Son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o sospecha que puede llegar a haber. Sobre todo en las redes de hoy está todo filmado en todo momento... Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante", expresó.
De esta manera, el integrante del cuerpo técnico argentino volvió a remarcar la postura de la Albiceleste tras la derrota: reconocer los méritos del rival, mantener la autocrítica y seguir trabajando sobre una idea futbolística que, según entienden puertas adentro, seguirá siendo la base de la Selección en los próximos años.