Banco Macro y la Asociación Argentina de Brangus se unen en una alianza estratégica

La unión entre Banco Macro y Brangus Argentina no es solo un acuerdo comercial, sino un diferencial competitivo para el productor. En esta alianza se integran las mejores soluciones financieras del banco con la genética ganadera líder del país. Así, los productores agropecuarios contarán con las herramientas que en la actualidad necesitan: previsibilidad y capacidad para seguir invirtiendo.