La bomba que sacudió los Juegos Olímpicos: a 30 años del atentado de Atlanta 1996
Un artefacto explosivo en el Parque del Centenario empañó la gran fiesta del deporte mundial, se cobró dos vidas y dejó más de un centenar de heridos. Entre la injusta persecución mediática al guardia Richard Jewell y la caída del extremista Eric Rudolph, la reconstrucción de un ataque que cambió para siempre la seguridad internacional.
Resumen para apurados
- En julio de 1996, el extremista Eric Rudolph perpetró un atentado con bomba en los JJ.OO. de Atlanta, dejando dos muertos y más de 100 heridos por motivos antigubernamentales.
- El guardia Richard Jewell halló la bomba y salvó vidas, pero sufrió una persecución mediática injusta antes de que el verdadero culpable fuera capturado años después.
- El ataque transformó para siempre la seguridad internacional en eventos masivos, implementando estrictos controles y marcando un hito sobre el rigor ético periodístico.
En el verano de 1996, la ciudad de Atlanta se convirtió en el epicentro del deporte mundial al albergar la XXVI edición de los Juegos Olímpicos de Verano, concebidos como la gran celebración del centenario del olimpismo moderno. El corazón social de la competencia era el Parque Olímpico del Centenario, un predio público de 21 hectáreas diseñado como una gran plaza abierta para atletas, residentes y visitantes de todo el mundo. A diferencia de las sedes tradicionales, allí no existían controles de acceso restrictivos, lo que permitía a miles de personas congregarse a diario para presenciar espectáculos culturales y conciertos gratuitos.
Aquel clima festivo se desarrollaba en medio de un contexto nacional atravesado por profundas tensiones de seguridad. Tan solo diez días antes de la ceremonia de apertura, la explosión de un avión de TWA sobre las costas de Nueva York había dejado 230 muertos y encendido las alarmas sobre posibles amenazas internacionales. Al mismo tiempo, la década de 1990 estuvo signada en Estados Unidos por el auge del extremismo de derecha y grupos antiestatales, con antecedentes sangrientos como la tragedia de Waco en 1993 y el devastador atentado en Oklahoma City en 1995.
Madrugada de pánico y detonación en el parque
En las primeras horas de la madrugada del sábado 27 de julio de 1996, una multitud disfrutaba de un concierto nocturno en el parque. A las 00:58 a. m., el guardia de seguridad privado Richard Jewell detectó una mochila militar verde abandonada debajo de un banco de madera, al pie de la torre de iluminación y sonido de la televisión. Siguiendo los protocolos de prevención, Jewell dio aviso inmediato a la policía y convocó a los expertos en explosivos del FBI.
A la 01:07 a. m., mientras los agentes inspeccionaban el bulto, ingresó una llamada anónima a la central del 911 realizada desde una cabina pública. Una voz masculina advirtió que había una bomba en el Parque del Centenario y que detonaría en treinta minutos. Sin dudarlo, Jewell y los efectivos policiales iniciaron el desalojo de la muchedumbre en el radio cercano. Sin embargo, a la 01:21 a. m. —apenas catorce minutos después de la llamada de advertencia— el artefacto estalló antes de que pudiera completarse la evacuación.
La carga mortífera estaba compuesta por tres tubos de acero cargados con pólvora sin humo y nitroglicerina, rodeados por cientos de clavos de construcción diseñados para actuar como metralla. La posición inclinada de la mochila bajo el banco desvió gran parte de la onda expansiva hacia la estructura metálica de la torre, lo que amortiguó el impacto directo sobre la multitud y evitó una masacre de proporciones aún mayores.
A pesar de esa amortiguación fortuita, la explosión causó dos muertes. La víctima directa fue Alice Hawthorne, una mujer de 44 años que falleció en el acto tras ser alcanzada por la metralla mientras presenciaba el espectáculo junto a su hija. La segunda víctima fue Melih Uzunyol, un camarógrafo turco de 40 años que sufrió un paro cardíaco masivo mientras corría presuroso a cubrir la escena del ataque. Asimismo, otras 111 personas resultaron con heridas de diversa consideración.
El caso Richard Jewell: de héroe alabado a sospechoso perseguido
Durante las primeras cuarenta y ocho horas posteriores a la explosión, Richard Jewell fue aclamado como un héroe nacional cuya perspicacia e insistencia en desalojar la zona habían salvado docenas de vidas. Sin embargo, la inmensa presión de la opinión pública internacional y la urgencia de las fuerzas federales por ofrecer respuestas rápidas en medio de los Juegos Olímpicos provocaron un vuelco trágico en la investigación.
El FBI comenzó a considerar a Jewell como sospechoso principal bajo la hipótesis del "héroe complejo": la figura de un guardia con aspiraciones policiales no concretadas que coloca un explosivo para luego descubrirlo y obtener el reconocimiento público. La filtración de esta conjetura derivó en un linchamiento mediático sin precedentes. El periódico local The Atlanta Journal-Constitution publicó una edición especial vinculando a Jewell con el atentado, una versión que fue replicada de inmediato por las principales cadenas internacionales de noticias.
Durante ochenta y ocho días, Jewell vivió bajo un asedio asfixiante, con su vivienda rodeada por cámaras de televisión y bajo vigilancia permanente de agentes federales. La acusación se desmoronó cuando los peritajes demostraron que resultaba físicamente imposible para Jewell haber colocado la mochila en el parque, trasladarse hasta la cabina telefónica distante para hacer la llamada al 911 a la 01:07 a. m. y regresar a tiempo a la torre de sonido para coordinar la evacuación.
Meses después, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le entregó una notificación oficial eximiéndolo formalmente de toda sospecha. Jewell emprendió acciones legales por difamación y logró acuerdos compensatorios fuera de los tribunales con varias cadenas de noticias. No obstante, el estigma público lo acompañó durante el resto de su vida hasta su fallecimiento en 2007, a los 44 años.
La cacería de Eric Rudolph y la confesión
La búsqueda del verdadero responsable se destrabó cuando una serie de atentados con bomba sacudió la región entre 1997 y 1998, dirigidos contra una clínica de salud reproductiva y un club nocturno de la comunidad LGBTQ+ en Georgia, y otra clínica en Alabama, donde murió un oficial de policía. Los análisis forenses confirmaron que todos los artefactos compartían la misma factura técnica y composición química.
La declaración de un testigo presencial que anotó la chapa patente de un vehículo que huía de uno de los lugares permitió identificar a Eric Rudolph, un carpintero de 31 años con instrucción militar previa y vinculado a corrientes fanáticas de extrema derecha. El FBI lo incluyó rápidamente en la lista de los prófugos más buscados.
Experto en técnicas de supervivencia en entornos agrestes, Rudolph se internó en las zonas montañosas de Carolina del Norte, donde evadió el cerco federal durante más de cinco años ocultándose en cuevas y buscando alimentos en contenedores de basura. Su fuga concluyó en mayo de 2003, cuando un policía local lo descubrió de madrugada hurgando en la basura detrás de un supermercado.
En 2005, Rudolph firmó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte, confesó la autoría de los cuatro atentados y reveló la ubicación de depósitos secretos donde guardaba más de cien kilos de dinamita. Argumentó que su ataque en los Juegos Olímpicos buscaba asestar un golpe al gobierno estadounidense y a la agenda global. Actualmente cumple varias cadenas perpetuas consecutivas sin beneficio de excarcelación en una prisión federal de máxima seguridad en Colorado.
Legado permanente en la seguridad de grandes eventos
El atentado del Parque Olímpico del Centenario se convirtió en la primera acción terrorista perpetrada en una sede olímpica desde la tragedia de los Juegos de Múnich en 1972, y transformó por completo la doctrina de seguridad en acontecimientos multitudinarios. A partir de este hecho, se abandonó definitivamente el concepto de predios abiertos y se estableció la exigencia de crear anillos concéntricos de seguridad estéril, con arcos detectores de metales, escaneo de pertenencias y la creación de centros de coordinación unificada entre agencias de inteligencia y policía.
A tres décadas de aquella trágica madrugada, el Parque del Centenario conserva un monumento conmemorativo en homenaje a las víctimas. La tragedia de 1996 permanece en la memoria como el momento en que el deporte global enfrentó las vulnerabilidades del mundo contemporáneo, dejando lecciones imborrables sobre los riesgos del terrorismo doméstico y el rigor ético que exige la cobertura periodística.