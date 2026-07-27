La bomba que sacudió los Juegos Olímpicos: a 30 años del atentado de Atlanta 1996

En el verano de 1996, la ciudad de Atlanta se convirtió en el epicentro del deporte mundial al albergar la XXVI edición de los Juegos Olímpicos de Verano, concebidos como la gran celebración del centenario del olimpismo moderno. El corazón social de la competencia era el Parque Olímpico del Centenario, un predio público de 21 hectáreas diseñado como una gran plaza abierta para atletas, residentes y visitantes de todo el mundo. A diferencia de las sedes tradicionales, allí no existían controles de acceso restrictivos, lo que permitía a miles de personas congregarse a diario para presenciar espectáculos culturales y conciertos gratuitos.