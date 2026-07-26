Carla Roccuzzo: así es la vida lejos de la fama de la hermana menor de Antonela

Resumen para apurados
- Carla Roccuzzo, hermana menor de Antonela, desarrolla su carrera como médica cirujana en Buenos Aires priorizando un perfil reservado y alejado de los medios.
- Graduada en la UNR con formación en EE. UU., se casó en Rosario en 2023 junto a Messi y Antonela, mantuvo redes privadas y tuvo su primer hijo en 2024.
- Su estilo de vida marca un marcado contraste con la exposición mediática de su familia, consolidando un proyecto profesional y familiar propio de forma discreta.
Mientras Antonela Roccuzzo se consolidó como una figura internacional junto a Lionel Messi, sus hermanas eligieron un camino mucho más reservado. Una de ellas es Carla Roccuzzo, la menor de la familia, quien construyó su carrera como médica y mantiene una vida alejada de la exposición pública.
A diferencia de la empresaria e influencer, Carla optó por preservar su intimidad y concentrarse en su desarrollo profesional, incluso después de que la familia Roccuzzo adquiriera notoriedad mundial por el éxito deportivo del capitán de la Selección argentina.
Quién es Carla Roccuzzo
Carla Roccuzzo estudió Medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y luego se especializó como médica cirujana.
Tras finalizar sus estudios, se instaló en Buenos Aires, donde ejerce la profesión desde hace varios años. Además, realizó parte de su formación en Estados Unidos, ampliando su experiencia en el ámbito médico.
Su madre, Patricia Blanco, la definió en una entrevista como la hija "más práctica y racional" de la familia, destacando su vocación y dedicación por la medicina.
Una vida lejos de los medios
Pese a ser la cuñada de Lionel Messi, Carla siempre evitó la exposición mediática.
Su cuenta de Instagram permanece privada y rara vez aparece en publicaciones de Antonela, una decisión vinculada al deseo de preservar su vida personal.
Sin embargo, mantiene una estrecha relación con su hermana y con toda la familia. De hecho, fue una de las madrinas del casamiento de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi, celebrado en Rosario en junio de 2017.
El casamiento de Carla Roccuzzo
El 23 de diciembre de 2023, Carla contrajo matrimonio con el médico Damián Vanzini en una ceremonia realizada en Rosario.
La boda se celebró en la parroquia de Fisherton y la fiesta tuvo lugar en Funes, con la presencia de familiares y amigos cercanos.
Entre los invitados estuvieron Antonela Roccuzzo, Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes acompañaron a la pareja en una celebración íntima.
Antes de esa relación, Carla había mantenido un noviazgo con el médico estadounidense Derek Pipolo.
La llegada de su primer hijo
Pocos meses después del casamiento trascendió que Carla esperaba su primer hijo.
Aunque la familia mantuvo absoluta reserva sobre el embarazo y el nacimiento, distintos medios informaron que la médica se convirtió en madre durante 2024, manteniendo el mismo bajo perfil que caracteriza su vida personal.
La relación entre las hermanas Roccuzzo
Antonela, Paula y Carla mantienen un vínculo muy cercano, pese a que cada una desarrolló proyectos de vida diferentes.
Mientras Antonela se destaca en el mundo empresarial y Paula combina sus emprendimientos con la educación infantil y la moda, Carla eligió dedicarse por completo a la medicina.
Las reuniones familiares suelen producirse en Rosario, especialmente durante las fiestas de fin de año, cuando Lionel Messi y Antonela regresan a su ciudad natal para compartir tiempo con sus seres queridos.
Lejos de los reflectores y de la popularidad que rodea a la familia Messi, Carla Roccuzzo continúa enfocada en su profesión y en su vida familiar, consolidando un perfil discreto que contrasta con la enorme exposición mediática de su hermana.