Paula Roccuzzo: qué es de la vida de la hermana mayor de Antonela

Resumen para apurados
- Paula Roccuzzo, hermana mayor de Antonela, desarrolla en Rosario su carrera como educadora Montessori y empresaria textil y supermercada con bajo perfil mediático.
- Tras ejercer la abogacía, la maternidad la llevó a la filosofía Montessori. Además, cofundó la marca infantil Enfants con Antonela y gestiona el supermercado familiar Único.
- Su trayectoria refleja la consolidación de proyectos propios y la continuidad del negocio familiar en Argentina, distanciándose del impacto mediático que rodea a los Messi.
Aunque Antonela Roccuzzo es una de las argentinas más reconocidas a nivel internacional por su vínculo con Lionel Messi y su carrera como empresaria e influencer, gran parte de su familia mantiene un bajo perfil. Ese es el caso de Paula Roccuzzo, su hermana mayor, quien eligió desarrollar su propio camino en el ámbito empresarial y de la educación.
A sus 39 años, Paula está casada con Lisandro Debernardi y es madre de Felipe y Simón. Si bien se graduó como abogada y durante un tiempo ejerció en el ámbito jurídico, con el paso de los años decidió reorientar su vida profesional hacia nuevos proyectos vinculados con la crianza y el emprendedurismo.
De la abogacía al método Montessori
La maternidad marcó un antes y un después en la vida de Paula Roccuzzo. Según contó en sus redes sociales, fue su madre quien le recomendó conocer el método Montessori para acompañar el crecimiento de su hijo mayor.
Lo que comenzó como una búsqueda de herramientas para la crianza terminó convirtiéndose en una verdadera vocación. A partir de esa experiencia, profundizó sus conocimientos sobre educación infantil y encontró una nueva forma de combinar su experiencia como madre con su interés por el desarrollo de los niños.
Desde entonces comparte contenidos relacionados con la filosofía Montessori y la crianza respetuosa, una faceta que hoy ocupa un lugar importante en su vida.
La marca de ropa infantil que comparte con Antonela Roccuzzo
Además de sus proyectos educativos, Paula incursionó en el mundo de la moda junto a Antonela Roccuzzo con Enfants, una marca especializada en indumentaria infantil.
El emprendimiento ofrece prendas para bebés y niños de hasta 12 años, con una propuesta que combina diseño, comodidad y materiales de calidad. Con el tiempo, la firma amplió su actividad y también desarrolla proyectos textiles para colegios, clubes, empresas y otras marcas.
La empresa cuenta con locales comerciales y un taller propio, consolidándose como uno de los principales proyectos que las hermanas llevan adelante en conjunto.
También participa del negocio familiar
Paula Roccuzzo forma parte además de Único, la cadena de supermercados de la familia Roccuzzo, con fuerte presencia en Rosario.
La empresa nació hace más de cuatro décadas a partir de un pequeño almacén impulsado por la abuela de la familia y, con el paso del tiempo, se transformó en un importante emprendimiento comercial administrado por distintas generaciones.
Un perfil alejado de la exposición
A diferencia de Antonela Roccuzzo, cuya vida suele estar en el centro de la atención mediática, Paula mantiene una presencia mucho más discreta y prioriza su vida familiar.
Sin embargo, su trayectoria refleja un perfil emprendedor y multifacético. Desde la abogacía hasta la educación infantil, pasando por la moda y los negocios familiares, construyó una carrera propia basada en la reinvención y el desarrollo de proyectos personales.
Lejos de los reflectores que rodean a la familia Messi, Paula Roccuzzo logró consolidar una identidad profesional que combina maternidad, vocación educativa y espíritu empresarial.