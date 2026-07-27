Día del Orgullo LGBTIQ+: el atropello en Berlín es considerado “un ataque terrorista”

La comunidad LGBTIQ+ convocó una vigilia frente a la Puerta de Brandeburgo en homenaje a las víctimas. El episodio reavivó además el debate político en Alemania sobre seguridad, radicalización islamista y política migratoria: el diputado de Alternativa para Alemania (AfD) Martin Hess responsabilizó a las autoridades por lo que calificó de fracaso en materia de seguridad. El ataque fue comparado por la opinión pública con el atentado de diciembre de 2016 en un mercado navideño de Berlín, que dejó 13 muertos.