“Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda": Flor Vigna explicó por qué decidió abrir su cuenta de OnlyFans

La suscripción mensual permite que los seguidores accedan a un contenido exclusivo y una comunicación más fluida. “Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”, anticipó la protagonista. Ella elige este canal para mantener un contacto directo y sin intermediarios con su comunidad. Los usuarios encuentran allí una versión diferente de la artista ganadora en México.