“Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda": Flor Vigna explicó por qué decidió abrir su cuenta de OnlyFans

Resumen para apurados
- Flor Vigna lanzó recientemente su cuenta de OnlyFans para generar ingresos adicionales destinados al sostén económico de su familia y a financiar sus proyectos profesionales.
- Siendo el sostén de su familia y de una productora de 30 personas, la artista optó por esta vía comercial para sumar ingresos sin abandonar sus carreras en la música y la actuación.
- Esta decisión refleja la creciente tendencia de figuras del espectáculo de diversificar ingresos en plataformas digitales para financiar de forma independiente sus proyectos.
Flor Vigna sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su perfil en una plataforma de contenido erótico. La artista tomó la decisión en un momento clave para sumar ingresos destinados a su entorno familiar y sus proyectos laborales.
Esta iniciativa generó una gran repercusión mediática debido a su perfil polifacético. Ella busca equilibrar su carrera artística con las nuevas demandas económicas de su realidad actual.
La visión de empresaria y la experiencia de ser el sostén familiar
La joven artista define esta etapa como un paso lógico dentro de su carrera profesional. Al referirse a la apertura de la cuenta, ella afirmó: “Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más”. Esta visión comercial guía cada uno de sus movimientos en el mundo digital actual.
El bienestar de sus seres queridos representa el motor principal detrás de este nuevo emprendimiento. Ella explicó su situación con total honestidad: “En mi caso, banco a toda mi familia y tengo una productora con 30 personas”. La responsabilidad económica sobre tantos individuos requiere fuentes de dinero constantes y variadas.
Una nueva faceta profesional y el cercanía con el público de Flor Vigna
A pesar de este nuevo rumbo, Vigna mantiene firmes sus otras pasiones y ocupaciones laborales. “Sigo siendo actriz, bailarina, cantante y boxeadora. Trabajo desde los 11 años”, expresó para aclarar que no abandona sus raíces. Su presente personal también influyó de manera directa en el inicio de esta actividad comercial. “Hoy que estoy soltera y mi familia necesitaba ayuda, entendí que podía probar”, añadió sobre el contexto de su elección.
La suscripción mensual permite que los seguidores accedan a un contenido exclusivo y una comunicación más fluida. “Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”, anticipó la protagonista. Ella elige este canal para mantener un contacto directo y sin intermediarios con su comunidad. Los usuarios encuentran allí una versión diferente de la artista ganadora en México.