A qué edad se alcanza el pico de inteligencia, según un estudio de Harvard

La idea de que la inteligencia alcanza su punto máximo en una sola etapa de la vida quedó en duda tras una investigación realizada por científicos del MIT y la Universidad de Harvard. El estudio, que analizó el desempeño cognitivo de más de 48.000 personas, concluyó que las distintas habilidades mentales evolucionan a ritmos diferentes y alcanzan su mejor momento en edades específicas.