Mario Kempes rompió el silencio tras la final del Mundial y rechazó las teorías conspirativas sobre Argentina
El campeón del mundo en 1978 publicó un video para defender a la Selección Argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Además, pidió dejar de difundir versiones sin pruebas y respaldó al plantel de Lionel Scaloni.
Resumen para apurados
- Mario Kempes rechazó en redes las teorías conspirativas tras la derrota 1-0 de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, pidiendo defender al equipo.
- El goleador de 1978 admitió que la Selección bajó su nivel deportivo en el partido decisivo, postura que respaldó el DT Lionel Scaloni al desestimar los rumores.
- El mensaje busca frenar la desinformación en redes sociales, exigiendo críticas fundamentadas y respeto por el proceso de la Selección en futuros compromisos.
Mario Alberto Kempes salió al cruce de las teorías conspirativas que comenzaron a circular tras la derrota de la Selección Argentina por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. El campeón del mundo en 1978 publicó un video en sus redes sociales en el que defendió al plantel de Lionel Scaloni y pidió no alimentar rumores sin fundamentos.
El "Matador", quien además fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo al campo de juego durante la ceremonia previa a la final, comenzó su mensaje destacando el significado que tiene vestir la camiseta argentina.
"No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país, y yo tuve esa suerte", expresó el histórico goleador.
El análisis de la derrota ante España
Kempes también realizó una evaluación del rendimiento del equipo en el partido decisivo. Si bien reconoció que Argentina no mostró su mejor versión, aclaró que se trató de una cuestión estrictamente deportiva y no de factores externos.
"No les voy a mentir: no fue el partido que todos esperábamos", afirmó.
"Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores y eso pasa en el fútbol. Hay días mejores y hay días peores; yo lo viví muchas veces", agregó.
Su fuerte mensaje contra las teorías conspirativas
El exdelantero fue contundente al referirse a las versiones que comenzaron a difundirse en redes sociales y que hablaban de un supuesto arreglo de la final o de una falta de competitividad por parte del seleccionado argentino.
"Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie", sostuvo.
Además, remarcó que un mal rendimiento deportivo no debe confundirse con una supuesta falta de compromiso.
"Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que uno que no compite", enfatizó.
Para cerrar su mensaje, Kempes pidió respeto por el plantel y llamó a realizar críticas con fundamentos.
"Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas. Vamos por siempre, Argentina", concluyó.
Las declaraciones del campeón del mundo coincidieron con las del entrenador Lionel Scaloni, quien también descartó cualquier teoría conspirativa al regresar al país. Consultado sobre los rumores, el técnico respondió: "No sé. No veo redes, chicos". Y ante la insistencia de los periodistas, fue aún más contundente: "No tengo idea. No sé de qué me hablás... Ya creo que nos estamos yendo para cualquier lado".