Mario Kempes rompió el silencio tras la final del Mundial y rechazó las teorías conspirativas sobre Argentina

Las declaraciones del campeón del mundo coincidieron con las del entrenador Lionel Scaloni, quien también descartó cualquier teoría conspirativa al regresar al país. Consultado sobre los rumores, el técnico respondió: "No sé. No veo redes, chicos". Y ante la insistencia de los periodistas, fue aún más contundente: "No tengo idea. No sé de qué me hablás... Ya creo que nos estamos yendo para cualquier lado".