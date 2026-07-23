Copa Sudamericana: Boca ganó, pero dejó la serie abierta

La noche también tuvo un capítulo especial en la previa. Sebastián Villa, de regreso en Boca, fue recibido con una fuerte silbatina cuando la voz del estadio anunció su nombre. La reacción de los hinchas dejó en evidencia el rechazo de gran parte del público hacia el delantero, marcado por su condena por violencia de género, el conflicto judicial que mantuvo con el club y las versiones que lo vincularon con River durante el último mercado de pases.