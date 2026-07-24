Un antídoto ante las acusaciones de racismo

Muchos de ellos nos recordaron que somos una sociedad plural y que ese es un valor cultural indiscutible. No importa si es en la capital del país, en la Puna o en los bañados del Litoral. Nos caracteriza el encuentro y no nos imaginamos vivir sin ello. Con el vecino, con el amigo y con el desconocido. Y eso es difícil contarlo en las redes y poco sirve para responder a las críticas, y quizás por eso, todavía sigue siendo un tesoro propio.