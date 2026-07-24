Sucrédito: cuando la confianza de siempre se transforma en banco

Después de más de 30 años acompañando a miles de familias del norte argentino, Sucrédito consolida su crecimiento como banco, manteniendo la cercanía, la atención humana y la confianza que caracterizan a la marca.
En un contexto donde cada vez más decisiones financieras se resuelven detrás de una pantalla, Banco Sucrédito eligió combinar tecnología e innovación con algo que considera irremplazable: el trato personal.
La historia comenzó con Tarjeta Sucrédito, una alternativa cercana y confiable para resolver las necesidades cotidianas de los tucumanos. Con el paso de los años, esa relación fue creciendo hasta convertirse en uno de los principales valores de la marca: la confianza.
Hoy, esa confianza da un paso más.
Banco Sucrédito desarrolla una propuesta moderna y competitiva para acompañar a las personas cuando necesitan acceder a un préstamo, recibir su sueldo, administrar sus ingresos o decidir qué hacer con sus ahorros.
“Seguimos creyendo en el valor de mirar a las personas a los ojos, escuchar sus necesidades y acompañarlas. Esa es la esencia de Banco Sucrédito”, afirma Daniel Cabrera, gerente comercial de la entidad.
Esta forma de trabajar se resume en un concepto que representa la identidad del banco: “El banco que llega a darle valor a las emociones”.
Porque detrás de cada cuenta, cada crédito, cada ahorro o cada inversión existe una historia personal: una familia que quiere realizar una compra, una persona que busca concretar un proyecto o alguien que desea cuidar el esfuerzo de muchos años y comenzar a hacer rendir su dinero.
Ahorrar también es proyectar
Banco Sucrédito busca acompañar a quienes desean dar un paso más en la administración de sus ahorros, acercándoles alternativas simples y conocidas como el plazo fijo.
Para muchas personas, constituir un plazo fijo puede ser una forma sencilla de obtener un rendimiento por el dinero que no necesitan utilizar inmediatamente. También puede convertirse en un respaldo para afrontar gastos futuros, concretar proyectos o construir una mayor tranquilidad económica.
La propuesta se diferencia por el asesoramiento personalizado. Cada cliente puede acercarse, realizar sus consultas y conocer claramente cómo funciona un plazo fijo, cuáles son las tasas y condiciones vigentes y qué alternativa puede adaptarse mejor a sus necesidades.
Los jubilados ocupan un lugar especial dentro de esta propuesta. Banco Sucrédito entiende que muchas personas mayores valoran tanto una buena alternativa financiera como la posibilidad de ser escuchadas y atendidas con paciencia.
Por eso, el banco ofrece cuentas previsionales, beneficios, adelantos de haberes, préstamos y asesoramiento para quienes desean organizar sus ingresos o evaluar la posibilidad de destinar parte de sus ahorros a un plazo fijo.
La propuesta también incluye préstamos personales, cajas de ahorro, cuentas sueldo y servicios para trabajadores, comercios, empresas e instituciones.
Todo esto respaldado por la solidez de una entidad financiera regulada y por la cercanía de una marca profundamente arraigada en Tucumán.
Banco Sucrédito busca seguir creciendo sin perder aquello que lo hizo llegar hasta aquí: la relación con las personas.
Un banco que escucha. Un banco cercano. Un banco tucumano.
Y una alternativa para quienes buscan que sus ahorros no permanezcan quietos, sino que comiencen a trabajar para sus próximos proyectos.
Porque algunas cosas cambian con el tiempo. Y otras, como la confianza, simplemente se fortalecen.
Gral. José de San Martín 879, T4000CVQ San Miguel de Tucumán, Tucumán