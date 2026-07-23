Mundial 2026

El FBI amplía la investigación sobre la AFA y contacta a empresas que firmaron contratos millonarios

Según reveló LA NACIÓN, fiscales y agentes federales de Estados Unidos avanzan sobre presuntas maniobras de desvío de fondos y lavado de dinero.

BAJO LA LUPA. Claudio Chiqui Tapia es una de las autoridades mencionadas en la investigación que lleva adelante la Justicia estadounidense sobre la AFA.
BAJO LA LUPA. Claudio "Chiqui" Tapia es una de las autoridades mencionadas en la investigación que lleva adelante la Justicia estadounidense sobre la AFA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Esta semana, el FBI investiga a la AFA en EE. UU. al contactar empresas por presunto desvío de fondos y lavado en contratos millonarios.
  • La pesquisa apunta a giros de patrocinios como Adidas y Warner hacia TourProdEnter LLC en Florida. La AFA desmintió citaciones directas a sus principales dirigentes.
  • Las citaciones del gran jurado podrían comprometer a la cúpula de la AFA y esclarecer maniobras financieras internacionales en el fútbol antes del Mundial 2026.
Resumen generado con IA

La investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. Según reveló LA NACIÓN, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a contactar a empresas extranjeras que firmaron contratos millonarios con la entidad para reconstruir el circuito de pagos que forma parte de una pesquisa por presunto desvío de fondos y posible lavado de activos.

De acuerdo con la información publicada por el diario, la pesquisa pone el foco en compañías no argentinas que realizaron transferencias a cuentas bancarias en Estados Unidos vinculadas con TourProdEnter LLC, una firma ligada al productor teatral Javier Faroni. Los investigadores buscan determinar si esos movimientos financieros pudieron haber servido para desviar fondos mediante el sistema bancario estadounidense.

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Contratos millonarios y citaciones en Estados Unidos

Según LA NACIÓN, entre las empresas que quedaron bajo análisis aparecen firmas que mantuvieron acuerdos comerciales con la AFA, incluidos importantes patrocinadores. La investigación sostiene que algunos pagos, que debían ingresar a cuentas de la asociación, habrían sido girados a TourProdEnter LLC. Entre los contratos mencionados figuran operaciones con Adidas, por unos 60 millones de dólares, y Warner, por alrededor de 40 millones.

El avance de la causa también incluyó las primeras citaciones para declarar ante un gran jurado en el Distrito Sur de Florida. Los fiscales buscan obtener documentación y comunicaciones relacionadas con Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Faroni y otros excolaboradores de la AFA para reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura financiera investigada.

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Además, la publicación señala que uno de los exdirigentes contactados fue Juan Pablo Beacon, quien durante años trabajó junto a Toviggino dentro de la AFA. Los investigadores intentan determinar cómo se tomaban las decisiones económicas y cuál era el recorrido del dinero en las operaciones internacionales de la entidad.

Por su parte, la AFA rechazó las versiones que indican que Tapia o Toviggino hayan sido citados personalmente por la Justicia estadounidense. En un comunicado, sostuvo que la convocatoria judicial fue dirigida a un tercero para aportar documentación y remarcó que ninguna autoridad de la entidad recibió una citación ni enfrenta medidas procesales en el expediente.

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