El FBI amplía la investigación sobre la AFA y contacta a empresas que firmaron contratos millonarios

La investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo. Según reveló LA NACIÓN, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a contactar a empresas extranjeras que firmaron contratos millonarios con la entidad para reconstruir el circuito de pagos que forma parte de una pesquisa por presunto desvío de fondos y posible lavado de activos.