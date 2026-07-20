El posteo de Lautaro Martínez tras la final del Mundial: "Me hubiese gustado ayudar al equipo"

Resumen para apurados
- Tras perder la final del Mundial 2026 contra España, el delantero Lautaro Martínez expresó en redes su frustración por no haber sumado minutos en el partido decisivo.
- El atacante del Inter no ingresó en la final porque Lionel Scaloni debió usar los cambios por las lesiones de los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero.
- Martínez regresó a Argentina con la delegación antes de iniciar la pretemporada con el Inter, cerrando un torneo donde fue clave al marcar el gol del pase a la final.
La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 todavía duele en la Selección. Uno de los que rompió el silencio fue Lautaro Martínez, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento, hacer un balance del torneo y expresar la frustración que sintió por no haber podido ingresar en el encuentro decisivo.
El delantero del Inter de Italia, que había sido una de las figuras del equipo durante la Copa del Mundo, reconoció el orgullo de haber alcanzado una nueva final, aunque lamentó no haber podido coronar el esfuerzo con un nuevo título.
"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio", escribió el goleador.
Uno de los pasajes más emotivos de su publicación estuvo dedicado a la final frente a España. Lautaro Martínez no sumó minutos en el encuentro porque Lionel Scaloni debió utilizar todas las ventanas de cambios para reemplazar a los lesionados Lisandro Martínez y Cristian Romero, por lo que el delantero permaneció en el banco durante los 90 minutos.
"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno", expresó con sinceridad.
El atacante también aprovechó el mensaje para agradecer el acompañamiento de los hinchas argentinos durante todo el certamen.
"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", publicó.
Las palabras contrastan con la emoción que había mostrado apenas unos días antes, cuando marcó el gol de la victoria frente a Inglaterra en las semifinales. Aquella noche, entre lágrimas, reveló que había anticipado lo que iba a ocurrir.
"Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina en el banco que iba a entrar y lo iba a ganar", había contado tras clasificar a la final.
Luego de la definición ante España, Lautaro integró el grupo de futbolistas que regresó a la Argentina junto a la delegación oficial encabezada por Lionel Scaloni. Mientras varios compañeros partieron directamente hacia sus clubes o iniciaron sus vacaciones, el goleador volvió al país antes de reincorporarse al Inter para comenzar una nueva temporada.