El posteo de Lautaro Martínez tras la final del Mundial: "Me hubiese gustado ayudar al equipo"

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 todavía duele en la Selección. Uno de los que rompió el silencio fue Lautaro Martínez, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento, hacer un balance del torneo y expresar la frustración que sintió por no haber podido ingresar en el encuentro decisivo.