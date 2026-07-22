“Fue la reacción a un dicho”: Roberto Ayala rompió el silencio tras su cruce con Dani Olmo en la final

“Evidentemente, a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante. Por más que yo haya recibido lo que sea, mi comportamiento tiene que ser otro. En este caso es Olmo, pero es con el que sea, porque también estaba Eric García y se lo dije que yo entré simplemente a separar y a felicitar, nada más”, completó.