“Fue la reacción a un dicho”: Roberto Ayala rompió el silencio tras su cruce con Dani Olmo en la final
El ayudante de campo de Lionel Scaloni se refirió al tumulto producido en el campo de juego tras la victoria de España ante la Argentina en Nueva Jersey. Reconoció su error, aclaró que se trató de un empujón, expresó su arrepentimiento y elogió la consagración del nuevo campeón del mundo.
Resumen para apurados
- Roberto Ayala, colaborador de la Selección Argentina, admitió en radio haber empujado al español Dani Olmo tras un dicho al cierre de la final del Mundial en EE. UU.
- Ayala explicó que ingresó al campo para separar en una gresca tras la derrota ante España, asumió su responsabilidad y rechazó teorías conspirativas sobre el resultado.
- El episodio reavivó la polémica sobre la imagen del plantel argentino y deja abierto el futuro del cuerpo técnico de Scaloni, cuyos contratos vencen a fin de año.
Luego del revuelo generado por las imágenes del cierre de la final del Mundial 2026, donde se lo vio involucrado en un cruce con el español Dani Olmo, Roberto Ayala brindó una entrevista para ofrecer su versión de los hechos y bajar la tensión del episodio.
“Me hago cargo. Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir, simplemente fue un empujón y nada más. Quedo ahí, pero fue la reacción a un dicho, pero ya está”, expresó el exdefensor en declaraciones al programa radial Esports Migdia de Valencia.
El arrepentimiento y la intención de pedir disculpas
El integrante del cuerpo técnico nacional reconoció que su lugar institucional le exige mantener la templanza en momentos críticos y manifestó su deseo de aclarar lo sucedido de manera personal con el futbolista de la "Roja".
“Si yo lo veo a Dani Olmo, obviamente que le pediré las disculpas en persona. No tengo la posibilidad en estos momentos, pero ha pasado miles de veces. Lo que pasa es que no sé por qué últimamente y más con nuestra selección también, es como que no sé si es una campaña, si hay algo... Hubo una cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección”, señaló.
En ese sentido, Ayala explicó que su irrupción en la mitad de la cancha buscaba contener a los futbolistas argentinos para evitar que el espectáculo se empañara.
“En ese momento, cuando termina el partido, lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha. Lo que atinamos es ir a buscar a nuestros jugadores, a intentar que no terminara de esa manera porque no somos eso. En definitiva, es fútbol y las cosas que pasan en el campo terminan ahí. Evidentemente, yo me hago cargo de lo que he hecho. Simplemente, mi intención fue ir, separar y nada más”, detalló.
Asimismo, admitió la responsabilidad que acarrea su cargo dentro de la estructura del seleccionado nacional:
“Evidentemente, a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa y el lugar que yo ocupo es muy importante. Por más que yo haya recibido lo que sea, mi comportamiento tiene que ser otro. En este caso es Olmo, pero es con el que sea, porque también estaba Eric García y se lo dije que yo entré simplemente a separar y a felicitar, nada más”, completó.
Rechazo a las teorías sobre el partido y elogio al campeón
Por otra parte, el colaborador de Lionel Scaloni desestimó de forma categórica las versiones que circularon tras el encuentro intentando justificar la derrota argentina a través de supuestas irregularidades.
“Son cosas que escuchamos y que decimos: ‘No puede ser que estén diciendo esto’. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso. Al contrario, ha habido un equipo que te ha superado y listo, no hay que buscar más. Hay que hablar simplemente de fútbol, de lo que realmente ha pasado en el campo en cuanto a fútbol. Después, lo otro no suma”, remarcó el entrenador de 53 años.
A modo de cierre, Ayala reconoció el mérito futbolístico del seleccionado ibérico y dejó abierta la puerta respecto al futuro del cuerpo técnico de cara al vencimiento de sus contratos a fin de año.
“Cuando enfrentas a un equipo que te ha ganado hay que saber que es una experiencia y un aprendizaje. España jugó un mundial con un fútbol muy bonito”, concluyó Ayala, al tiempo que recordó que “hay trabajo y partidos por delante” antes de evaluar qué sucederá a partir de diciembre.