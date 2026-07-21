Gavi sorprendió con su postura sobre Leandro Paredes: "No creo que tengan que suspenderlo"

Gavi rompió el silencio sobre uno de los episodios más polémicos de la final del Mundial 2026. El mediocampista de la selección de España se refirió al fuerte cruce que mantuvo con Leandro Paredes tras el pitazo final y sorprendió al asegurar que no está de acuerdo con una posible sanción de oficio de la FIFA contra el volante argentino.