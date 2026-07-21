Gavi sorprendió con su postura sobre Leandro Paredes: "No creo que tengan que suspenderlo"
El mediocampista de España habló por primera vez del cruce que protagonizó con el argentino tras la final del Mundial 2026. Aunque reconoció que la escena "no es una buena imagen para los niños", se mostró en contra de una sanción de oficio de la FIFA.
Resumen para apurados
- Gavi se opuso tras la final del Mundial 2026 en MetLife a que la FIFA sancione de oficio al argentino Leandro Paredes, al considerar que debió resolverse en el partido.
- El altercado ocurrió al terminar el encuentro entre empujones que involucraron a varios futbolistas. La FIFA abrió un expediente mientras los españoles festejaban el título.
- Las declaraciones del volante del Barcelona podrían influir en el organismo rector, que analiza si aplicará castigos disciplinarios tras los incidentes del partido.
Gavi rompió el silencio sobre uno de los episodios más polémicos de la final del Mundial 2026. El mediocampista de la selección de España se refirió al fuerte cruce que mantuvo con Leandro Paredes tras el pitazo final y sorprendió al asegurar que no está de acuerdo con una posible sanción de oficio de la FIFA contra el volante argentino.
Las declaraciones del futbolista del Barcelona llegan mientras el organismo rector del fútbol analiza los incidentes ocurridos al término del partido disputado en el MetLife Stadium.
Gavi defendió a Leandro Paredes
Consultado sobre la posibilidad de que la FIFA castigue a Paredes por su conducta luego de la final, Gavi fue claro y evitó alimentar la polémica.
"No creo que tengan que ser suspendidos. Debía ser expulsado en el partido y ya está", afirmó el mediocampista español.
Con esas palabras dejó en claro que, a su entender, cualquier sanción debía aplicarse durante el encuentro y no de manera posterior.
"No es una buena imagen para los niños"
Aunque relativizó el episodio, el futbolista reconoció que las imágenes del tumulto no representan los valores que debería transmitir el deporte.
"No es una buena imagen para los niños", admitió.
Sin embargo, también sostuvo que este tipo de reacciones forman parte de la intensidad que suele vivirse en un partido de semejante trascendencia.
"Es parte del fútbol. Al final es fútbol y tiene que ser así siempre", expresó.
Cómo fue el cruce entre Gavi y Paredes
El enfrentamiento comenzó inmediatamente después del pitazo final del árbitro Slavko Vincic, cuando los jugadores españoles ingresaron al campo para celebrar la conquista del título mundial.
Según las crónicas del encuentro, el conflicto se inició con un cruce entre Nahuel Molina y Rodri Hernández. La situación escaló rápidamente y terminó con empujones e insultos entre varios futbolistas de ambos equipos.
En medio del tumulto, Paredes protagonizó un fuerte altercado con Eric García y también con Gavi, imágenes que dieron la vuelta al mundo y que ahora son analizadas por la FIFA dentro del expediente disciplinario abierto tras la final.
La broma que hicieron los campeones
El episodio incluso fue motivo de bromas durante los festejos de la selección española.
En una de las celebraciones apareció un cartel con la leyenda "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", en alusión al popular evento de boxeo organizado por streamers. La ocurrencia provocó las risas de varios futbolistas, entre ellos Lamine Yamal y Fabián Ruiz.
Mientras la FIFA define si habrá sanciones para algunos protagonistas del escándalo, Gavi ya dejó clara su postura: considera que lo sucedido quedó dentro de la cancha y que no debería haber castigos posteriores para Leandro Paredes.