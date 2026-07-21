Zlatan Ibrahimovic liquidó a Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026: "Le habría dado un cabezazo"

Resumen para apurados
- Zlatan Ibrahimovic criticó a Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026 en EE. UU. por agredir a rivales tras perder ante España, afirmando que le habría dado un cabezazo.
- El choque ocurrió luego de que Paredes agrediera a Gavi y Eric García tras el pitazo final. El sueco cuestionó además la pasividad española y la falta de remates al arco de Argentina.
- Las polémicas frases de Ibrahimovic reavivaron el debate sobre la conducta del plantel argentino e intensificaron las repercusiones globales tras la coronación de España.
La final del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. Esta vez fue Zlatan Ibrahimovic quien encendió la polémica con durísimas declaraciones sobre Leandro Paredes, a quien cuestionó por su comportamiento tras la derrota de la Selección Argentina frente a España.
El ex delantero sueco, que participó como comentarista de Fox Sports durante la definición disputada en el MetLife Stadium, apuntó directamente contra el mediocampista argentino, expulsado luego de agredir a Gavi y tomar del cuello a Eric García en los incidentes posteriores al pitazo final.
"Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado", lanzó Ibrahimovic.
Acto seguido, calificó la actitud del futbolista como una muestra de "falta de profesionalismo".
"Es una falta de profesionalidad por su parte", sentenció.
También criticó a los jugadores de España
El sueco no solo apuntó contra Paredes. También cuestionó la actitud de los futbolistas españoles durante los incidentes, al considerar que reaccionaron con demasiada pasividad cuando uno de sus compañeros fue agredido.
"No sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero", expresó.
"Hoy ganó el fútbol"
Más allá de la polémica, Ibrahimovic destacó el nivel mostrado por España a lo largo del Mundial y sostuvo que el seleccionado dirigido por Luis de la Fuente fue un justo campeón.
"Hoy ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo... cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver", afirmó.
El ex atacante recordó además que antes del inicio de la Copa del Mundo había pronosticado el título español.
"¿La mejor defensa del torneo? España y ganó el equipo que debía ganar. Me preguntaste antes del torneo y dije que España iba a ganar. Cuando digo cosas, suceden", comentó.
El análisis sobre Argentina
Por último, Ibrahimovic justificó el triunfo español al analizar el rendimiento ofensivo de la Selección en la final.
"Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta", señaló, en referencia a la falta de generación de peligro del equipo de Lionel Scaloni.
Las declaraciones del ex goleador sueco rápidamente generaron repercusión en las redes sociales, tanto por su dura crítica a Leandro Paredes como por su defensa del campeón del mundo y su particular estilo para analizar los grandes partidos.