El DT del Inter Miami habló sobre Messi y De Paul tras el Mundial 2026: "Van a estar el tiempo que tengan que estar"

Luego de la participación de la Selección en el Mundial 2026, una de las principales incógnitas pasa por saber cuándo volverán Lionel Messi y Rodrigo De Paul a la actividad con Inter Miami. Sobre ese tema se pronunció el entrenador de las "Garzas", Guillermo Hoyos, quien dejó en claro que no piensa acelerar el regreso de los campeones del mundo.