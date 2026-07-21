Mundial 2026

El DT del Inter Miami habló sobre Messi y De Paul tras el Mundial 2026: "Van a estar el tiempo que tengan que estar"

Guillermo Hoyos confirmó que no apresurará el regreso de los futbolistas argentinos tras la final del Mundial 2026 y remarcó que la prioridad es que descansen junto a sus familias.

Messi y De Paul.
Messi y De Paul.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de Inter Miami, Guillermo Hoyos, afirmó tras el Mundial 2026 que no apresurará el retorno de Lionel Messi y Rodrigo De Paul a EE. UU. para priorizar su descanso.
  • La decisión responde al desgaste físico tras jugar siete partidos con Argentina en la Copa del Mundo 2026, donde cayeron en la final frente a España en tiempo suplementario.
  • El club respetará sus tiempos sin fijar una fecha de regreso, buscando contar con ambas figuras en plenitud física y mental para la segunda parte de la temporada de la MLS.
Resumen generado con IA

Luego de la participación de la Selección en el Mundial 2026, una de las principales incógnitas pasa por saber cuándo volverán Lionel Messi y Rodrigo De Paul a la actividad con Inter Miami. Sobre ese tema se pronunció el entrenador de las "Garzas", Guillermo Hoyos, quien dejó en claro que no piensa acelerar el regreso de los campeones del mundo.

El técnico aseguró que, tras el desgaste físico y emocional que implicó disputar la Copa del Mundo, ambos futbolistas necesitan desconectarse del fútbol y compartir tiempo con sus familias antes de reincorporarse al plantel.

"Terminó hace horas el Mundial. Lo que más necesitan es descansar y estar con sus seres queridos en su lugar", expresó Hoyos al ser consultado por la situación de los dos argentinos.

El entrenador evitó fijar una fecha para la vuelta de Messi y De Paul a los entrenamientos y remarcó que el club respetará los tiempos de recuperación de cada uno.

"Van a estar el tiempo que tengan que estar", afirmó.

Con esas palabras, Hoyos dejó en claro que Inter Miami no ejercerá presión sobre sus principales figuras y priorizará su recuperación física y mental antes de volver a competir.

Messi y De Paul llegan después de una exigente participación con la Selección Argentina, que disputó siete partidos y alcanzó la final del Mundial 2026, donde cayó ante España en tiempo suplementario.

Mientras el plantel de Inter Miami continúa con su calendario en la MLS, el cuerpo técnico aguardará el regreso de ambos futbolistas una vez finalizado su período de descanso, con el objetivo de contar con ellos en plenitud para la segunda parte de la temporada.

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