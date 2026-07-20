"Se lo pagó él": el Gobierno defendió el viaje de un senador libertario la final del Mundial

El oficialismo encontró rápidamente una fórmula para justificar lo que las redes sociales ya habían expuesto ante los ojos de todo el país. Cuando las fotos del senador libertario Bartolomé Abdala caminando por Nueva Jersey rumbo a la final del Mundial se volvieron virales, la respuesta desde la cúpula de La Libertad Avanza no fue el repudio ni el silencio, sino una defensa basada en la billetera personal. "Se pagó todo él", fue el argumento unificado que bajó desde las filas del Gobierno en diálogo con La Nación para blindar al presidente provisional del Senado y segundo en la línea de sucesión presidencial, validando así su presencia en el choque decisivo entre Argentina y España.