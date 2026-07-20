Diario de viaje: las últimas escalas antes de volver a los abrazos

Pero hace un rato dejé de pensar en el Mundial y empecé a pensar en otra cosa. En el abrazo con mis hijos, en volver a ver a mi esposa, en sentarme otra vez a compartir una comida con mi familia, y en encontrarme con mis amigos y contarles esas historias que nunca entraron en una nota, en un video o en un diario de viaje. Porque, aunque durante 40 días el Mundial fue nuestra vida, había otra vida esperándonos del otro lado.