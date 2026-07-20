Copa del Mundo

El mensaje de Enzo Fernández tras perder la final del Mundial: "Hay algo mucho más grande que un resultado"

El mediocampista de la Selección rompió el silencio en sus redes sociales después de la derrota ante España y dejó un emotivo mensaje para los hinchas.

Enzo Fernández fue expulsado sobre el final del partido contra España.
Enzo Fernández fue expulsado sobre el final del partido contra España.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tras perder la final del Mundial 2026 ante España, Enzo Fernández publicó un mensaje en redes sociales para agradecer a los hinchas y valorar el camino de la Selección.
  • El mediocampista, expulsado sobre el final del partido decisivo, destacó la regularidad competitiva y los valores del plantel de Lionel Scaloni en los últimos años.
  • El descargo reafirma el compromiso de Fernández a futuro con la Selección y busca mantener la unión entre el plantel subcampeón y los hinchas ante los próximos desafíos.
Resumen generado con IA

Luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026, Enzo Fernández utilizó sus redes sociales para compartir una profunda reflexión sobre el camino recorrido por la Selección y agradecer el apoyo de los hinchas durante toda la Copa del Mundo.

El volante, que fue expulsado durante el encuentro decisivo, publicó un extenso mensaje en el que destacó los valores que representa el grupo encabezado por Lionel Scaloni y aseguró que el legado del equipo va mucho más allá del resultado de una final.

"Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado", comenzó escribiendo el mediocampista.

En ese sentido, Enzo resaltó el recorrido que construyó la Selección en los últimos años y el compromiso de un plantel que volvió a disputar una final del mundo.

"Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos. Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso", expresó.

El futbolista del Chelsea también les dedicó unas palabras a los miles de argentinos que acompañaron al equipo durante el torneo, tanto en los estadios de Estados Unidos como desde distintos puntos del país.

El mensaje de Enzo Fernández tras perder la final del Mundial: Hay algo mucho más grande que un resultado

"Quiero agradecerles a todos los hinchas argentinos. Gracias por estar siempre, por acompañarnos en cada partido, por el cariño, por el apoyo incondicional y por hacernos sentir locales en cualquier lugar del mundo", publicó.

Por último, Enzo dejó en claro que el golpe de la final no modificó su compromiso con la Albiceleste y reafirmó el orgullo que siente cada vez que representa al país.

"Vestir la camiseta de mi país es el mayor honor de mi carrera y voy a seguir entregándolo todo cada vez que me toque defenderla", concluyó el volante.

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