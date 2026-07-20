La FIFA investiga a jugadores de la Selección tras los incidentes en la final del Mundial 2026

Resumen para apurados
- La FIFA investiga a los argentinos Paredes, Molina y Ayala por los incidentes tras perder la final del Mundial 2026 contra España en Nueva Jersey, para determinar sanciones.
- Tras la derrota 1-0, se desató una pelea iniciada por un cruce entre Paredes, Eric García y Gavi. El conflicto continuó con burlas de futbolistas españoles durante los festejos.
- Las posibles sanciones disciplinarias de la FIFA podrían suspender a futbolistas clave de la Selección Argentina para los próximos compromisos oficiales internacionales.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España continúa sumando capítulos. A pocas horas de la consagración de la "Furia Roja", la FIFA confirmó la apertura de una investigación disciplinaria para analizar los graves incidentes que se produjeron tras el pitazo final del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
El máximo organismo del fútbol mundial designó a un instructor que tendrá la tarea de reconstruir lo sucedido y establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los involucrados en la gresca que empañó el cierre del campeonato.
Según trascendió, la investigación tiene como principales apuntados a los futbolistas Leandro Paredes y Nahuel Molina, además de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
El foco principal del expediente está puesto en la reacción de Paredes una vez terminado el partido. Luego de la derrota por 1-0 frente a España, el mediocampista protagonizó un violento cruce con Eric García y Gavi que derivó en una pelea entre jugadores de ambos seleccionados.
Las imágenes mostraron al volante argentino sujetando del cuello a Eric García y, posteriormente, enfrentándose con Gavi, a quien terminó derribando al césped en medio del tumulto. La situación obligó a intervenir a integrantes de ambos cuerpos técnicos para evitar que el conflicto escalara.
Como consecuencia de esos hechos, el árbitro esloveno Slavko Vinčić expulsó a Paredes pese a que el encuentro ya había finalizado.
Ahora, la FIFA intentará determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los protagonistas para definir posibles sanciones disciplinarias, las cuales podrían tener consecuencias en los próximos compromisos oficiales de la Selección Argentina.
La apertura del expediente llega en un contexto de máxima tensión entre ambos seleccionados. En las últimas horas, durante los festejos por la obtención del Mundial en Madrid, futbolistas españoles como Lamine Yamal y Fabián Ruiz exhibieron un cartel burlándose de Paredes y del enfrentamiento que mantuvo con Gavi en la final.
Mientras avanza la investigación, la expectativa pasa por conocer el alcance de las sanciones que podría imponer la FIFA y si alguno de los involucrados deberá cumplir fechas de suspensión en futuras competencias internacionales.