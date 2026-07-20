Del bajón al aliento: el balcón de Plaza Independencia que les cambió la cara a los hinchas tucumanos

“No era el resultado que esperábamos, pero no importa, somos argentinos. La Selección dejó todo hasta el final, no titubearon en ningún momento”, gritaba hacia los presentes. Para el grupo, el orgullo por el recorrido del equipo estaba por encima de todo: “Estamos festejando y celebrando, no importa el resultado. Estamos siendo conscientes de que es la última de ‘Leo’, y lo que hizo por nosotros fue impresionante”.