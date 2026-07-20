Del bajón al aliento: el balcón de Plaza Independencia que les cambió la cara a los hinchas tucumanos
Bruno Stazzonelli y su grupo de amigos convirtieron la desazón de la derrota en una fiesta improvisada desde un segundo piso. Con un parlante, micrófono en mano y los clásicos de la Selección, transformaron la calle 25 de Mayo en una pista de baile para levantarle el ánimo a la multitud.
Resumen para apurados
- Tras perder la final del Mundial 2026, Bruno Stazzonelli y sus amigos animaron con música a los hinchas en la Plaza Independencia de Tucumán para transformar la tristeza en fiesta.
- Con parlante y micrófono, el grupo pasó música de la Selección y convirtió la calle en pista de baile. Esta iniciativa ya la habían implementado tras ganarle a Inglaterra.
- El hecho destaca la capacidad de los hinchas para revalorizar el logro de la Selección y el legado de Messi, consolidando el festejo popular a pesar de la derrota deportiva.
Terminó el partido y la Plaza Independencia se llenó rápidamente de tucumanos que aún saboreaban el trago amargo de la derrota en la final del Mundial 2026. La desazón era evidente en los rostros de la multitud que caminaba por el microcentro. Sin embargo, desde un balcón en un segundo piso, justo enfrente del paseo público, la energía de la tarde empezó a cambiar.
Ahí arriba estaban Bruno Stazzonelli, su familia y su grupo de amigos: Agustina Erpen, Santiago Terán, Agustina Veiras, Facundo Díaz y Agostina Matuk. Eran alrededor de 10 personas reunidas en el departamento, el mismo grupo cabulero que venía juntándose a ver los partidos desde 2022. Con banderas celestes y blancas colgadas del barandal, sacaron un parlante a la ventana y armaron la fiesta para todos.
“La otra vez, contra Inglaterra, nos salió del alma y dijimos: ‘vamos afuera con todo’. Nuestra artillería era un parlante y nuestra bala era el Bluetooth. Ese día pusimos la Marcha de las Malvinas y fue realmente muy lindo”, contó Bruno sobre la iniciativa que había arrancado tras el histórico triunfo ante los ingleses.
Para esta final, la movida ya estaba un poco más planeada, pero el marcador adverso los obligó a transformar la bronca en aliento desde las alturas. Micrófono en mano, Bruno empezó a dirigirle unas palabras a los peatones que se juntaban en la calle para intentar levantar el ánimo.
“No era el resultado que esperábamos, pero no importa, somos argentinos. La Selección dejó todo hasta el final, no titubearon en ningún momento”, gritaba hacia los presentes. Para el grupo, el orgullo por el recorrido del equipo estaba por encima de todo: “Estamos festejando y celebrando, no importa el resultado. Estamos siendo conscientes de que es la última de ‘Leo’, y lo que hizo por nosotros fue impresionante”.
A medida que pasaban las palabras desde el balcón, Bruno se convirtió en una especie de DJ improvisado. Desde la vereda, el público empezó a pedirle temas a viva voz —con La Mona Jiménez a la cabeza— y la calle 25 de Mayo terminó transformada en una pista de baile popular. Sonaron infaltables del repertorio celeste y blanco como “Arrancármelo” de Wos, “Pa’ la Selección” de La T y La M, y “La mano de Dios” de Rodrigo, cantadas al unísono por cientos de personas que miraban hacia arriba.
“Hay que transmitirle a la multitud que esto no es el final. No nos olvidemos que es un partido de fútbol. Con lo poco que podemos hacer desde acá, le ponemos la onda para que la gente que vino hasta la plaza a celebrar, celebre, porque no nos faltan motivos”, reflexiona Bruno mientras la vivienda se convertía en el epicentro del aliento tucumano.
Rodeado de sus padres, su esposa, sus sobrinos y sus amigos de siempre, el arengador oficial de la jornada resumió el sentir de un balcón que se negó a bajonearse: “Estamos acá todos reunidos disfrutando y celebrando ser argentinos porque fuimos campeones, tenemos al mejor del mundo con Messi y lo tuvimos con Maradona. Tantas alegrías que nos han dado ya... ¡la festividad nuestra no la tiene nadie!”.