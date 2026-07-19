Mundial 2026

En vivo: los tucumanos copan la plaza Independencia para celebrar el subcampeonato mundial de la Selección Argentina

Aunque perdió ante España en la final, el equipo de Lionel Messi realizó un torneo histórico: mucho por festejar.

Hace 10 Min

Pese a la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, miles de tucumanos comenzaron a reunirse esta tarde en la plaza Independencia para expresar su orgullo por la histórica campaña de la Selección Argentina. Con banderas, camisetas celestes y blancas y cánticos, los hinchas transformaron el principal paseo de la provincia en un escenario de celebración.

El equipo liderado por Lionel Messi cerró una destacada participación que volvió a ilusionar al país y dejó una huella en la Copa del Mundo. Mirá la transmisión en vivo y seguí el clima de los festejos desde el corazón de San Miguel de Tucumán.

Esta nota es de acceso libre.
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