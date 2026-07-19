En vivo: los tucumanos copan la plaza Independencia para celebrar el subcampeonato mundial de la Selección Argentina

Pese a la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, miles de tucumanos comenzaron a reunirse esta tarde en la plaza Independencia para expresar su orgullo por la histórica campaña de la Selección Argentina. Con banderas, camisetas celestes y blancas y cánticos, los hinchas transformaron el principal paseo de la provincia en un escenario de celebración.