En vivo: los tucumanos copan la plaza Independencia para celebrar el subcampeonato mundial de la Selección Argentina
Pese a la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026, miles de tucumanos comenzaron a reunirse esta tarde en la plaza Independencia para expresar su orgullo por la histórica campaña de la Selección Argentina. Con banderas, camisetas celestes y blancas y cánticos, los hinchas transformaron el principal paseo de la provincia en un escenario de celebración.
El equipo liderado por Lionel Messi cerró una destacada participación que volvió a ilusionar al país y dejó una huella en la Copa del Mundo. Mirá la transmisión en vivo y seguí el clima de los festejos desde el corazón de San Miguel de Tucumán.
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