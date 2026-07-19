Casas que se arman en una hora: la revolución modular china que desafía al ladrillo

En un escenario donde la construcción tradicional exige una inversión económica cada vez más elevada, las viviendas modulares de origen chino emergen con fuerza como una opción atractiva para abaratar costos y acelerar los plazos de edificación. Estas estructuras se fabrican por completo en plantas industriales y viajan en contenedores marítimos hasta su destino, donde quedan listas para el ensamblaje definitivo. El creciente interés de familias, desarrolladores e inversores responde de forma directa a la competitividad de sus precios, la velocidad de ejecución y los excelentes acabados que ofrecen desde fábrica.