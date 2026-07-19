Casas que se arman en una hora: la revolución modular china que desafía al ladrillo

Resumen para apurados
- En Argentina, las viviendas modulares chinas ganan terreno frente a los altos costos de la construcción tradicional, ofreciendo una opción económica y de rápida instalación.
- Fabricadas en industrias chinas y enviadas en contenedores, estas casas de acero y paneles aislantes se ensamblan en una hora y llegan equipadas con terminaciones de fábrica.
- Con valores desde 40.000 dólares, esta alternativa desafía a la construcción tradicional y promete transformar el acceso a la vivienda para familias y desarrolladores locales.
En un escenario donde la construcción tradicional exige una inversión económica cada vez más elevada, las viviendas modulares de origen chino emergen con fuerza como una opción atractiva para abaratar costos y acelerar los plazos de edificación. Estas estructuras se fabrican por completo en plantas industriales y viajan en contenedores marítimos hasta su destino, donde quedan listas para el ensamblaje definitivo. El creciente interés de familias, desarrolladores e inversores responde de forma directa a la competitividad de sus precios, la velocidad de ejecución y los excelentes acabados que ofrecen desde fábrica.
La rapidez del sistema permite que ciertos modelos se desplieguen por completo en apenas una hora tras su arribo al terreno. No obstante, esa instalación aparentemente sencilla oculta detrás un proceso logístico de alta complejidad. La viabilidad del proyecto depende de una cadena de pasos rigurosos que abarcan la producción industrial, el transporte marítimo internacional, los trámites de importación, el montaje definitivo sobre la parcela y, finalmente, la correcta vinculación a las redes de servicios básicos.
Cómo son las casas modulares chinas
A diferencia de una construcción tradicional, estas viviendas se fabrican casi por completo dentro de una planta industrial, por lo que llegan al país con gran parte de las terminaciones realizadas y solo requieren el montaje y las conexiones finales. Los fabricantes chinos trabajan principalmente con módulos expandibles o plegables que se transportan dentro de contenedores, o bien con estructuras de acero galvanizado con paneles industrializados tipo sándwich, Sip o steel frame. Esta estructura metálica brinda resistencia y durabilidad, mientras que los paneles incorporan materiales aislantes que mejoran el confort térmico y acústico.
Dependiendo del modelo elegido, muchas viviendas arriban equipadas con instalación eléctrica prearmada, cañerías sanitarias listas para conectar, cocina con muebles, baño completo, puertas, ventanas instaladas y pisos de porcelanato, laminados o vinílicos. También incluyen carpinterías de aluminio con doble vidriado hermético (Dvh) y revestimientos interiores terminados. Además, antes de comenzar la fabricación existe la posibilidad de personalizar la distribución de los ambientes, incorporar más dormitorios, sumar baños o incluso unir varios módulos para ampliar la superficie total.
Qué medidas tienen las casas modulares y cuánto cuestan
Las viviendas que comenzaron a comercializarse en Argentina ofrecen distintas superficies según el fabricante, con modelos habituales que parten desde los 37 metros cuadrados, continúan con versiones de 56 y 74 m², y superan ampliamente esas dimensiones mediante la combinación de varios módulos. Esta versatilidad permite adaptarlas tanto para residencias permanentes como para casas de fin de semana, oficinas, emprendimientos turísticos o desarrollos inmobiliarios de pequeña escala.
Uno de los aspectos que más interés genera es su precio, ya que en los catálogos internacionales una unidad de aproximadamente 100 metros cuadrados suele ofrecerse entre u$s 18.000 y u$s 35.000, según el equipamiento incluido. En Argentina, los valores de venta comienzan alrededor de u$s 40.000 más Iva para los modelos compactos, mientras que las opciones de mayor tamaño superan los u$s 66.000. En términos de superficie, algunas propuestas parten desde aproximadamente u$s660 por metro cuadrado, una cifra considerablemente inferior a la de una edificación tradicional.