Copa del Mundo

De Machu Picchu al Mundial: el “Inca de la Selección” viajó desde Perú para alentar a Argentina

Sixto Falcón llegó con un traje inspirado en los antiguos incas y una misión clara: acompañar a la Selección en el Mundial. En Atlanta volvió a convertirse en una de las figuras del banderazo argentino.

EL ''INCA DE LA SELECCIÓN''. Sixto recorre los Mundiales con su vestimenta tradicional y asegura que Messi forma parte de su cábala desde Qatar 2022.
EL ''INCA DE LA SELECCIÓN''. Sixto recorre los Mundiales con su vestimenta tradicional y asegura que Messi forma parte de su cábala desde Qatar 2022.
Por Matías AuadEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El peruano Sixto Falcón viajó a Atlanta durante el Mundial para alentar a la Selección argentina y difundir la cultura inca en el banderazo previo al partido.
  • Falcón viste un atuendo de emperador inca para difundir su historia. El fanático adoptó esta tradición de apoyar a la Albiceleste desde el Mundial de Qatar 2022.
  • Su presencia consolida la unión cultural latinoamericana y posiciona al 'Inca' como un personaje emblemático que trasciende el fútbol para promover la identidad andina.
Resumen generado con IA

ATLANTA.- Entre las miles de camisetas albicelestes, los bombos y las banderas apareció una figura imposible de pasar por alto. Llevaba una túnica roja, una corona dorada y un bastón ceremonial. Muchos le pidieron fotos antes de saber siquiera su nombre.

Él se presenta siempre igual. "Soy Sixto Falcón, el Inca de la Selección", dice con una sonrisa. Tiene una misión que repite en cada torneo: mostrar la cultura peruana mientras acompaña a la Selección argentina. "Arriba Perú, arriba Argentina", resume.

Falcón llegó al séptimo banderazo argentino vestido con una recreación del atuendo que utilizaban los emperadores incas durante las celebraciones tradicionales del Cusco.

"Este es el traje original de la fiesta del 24 de junio. Representa al emperador inca. Hace 500 años no existían las camisas ni los pantalones como hoy. Esta era nuestra vestimenta", explicó mientras señalaba cada parte del atuendo.

Su presencia despertó la curiosidad de decenas de hinchas, que se acercaban para preguntarle por la historia del traje y, sobre todo, para sacarse una foto.

SU CULTURA. Con un traje inspirado en el Imperio Inca, el peruano se convirtió en uno de los personajes más llamativos del banderazo argentino en Atlanta. SU CULTURA. Con un traje inspirado en el Imperio Inca, el peruano se convirtió en uno de los personajes más llamativos del banderazo argentino en Atlanta.

"Estoy apoyando a Argentina"

Aunque nació en Perú, Falcón no ocultó cuál será su selección durante la semifinal frente a Inglaterra. "Hoy estoy apoyando a Argentina", afirmó.

No es la primera vez que acompaña a la Albiceleste. Cuenta que estuvo presente durante el Mundial de Qatar y que desde entonces decidió volver a seguir al equipo de Lionel Messi.

"Siempre voy con mi traje a distintos países. Aprovecho para mostrar la cultura de nuestro país y ahora también para apoyar a Argentina", explicó.

Mientras hablaba, alrededor seguían sonando los bombos del banderazo y varios hinchas interrumpían la entrevista para pedirle una fotografía. Él aceptaba todas. Porque si algo tiene claro es que el traje abre conversaciones que van mucho más allá del fútbol.

"Represento la cultura de Perú. Ese es el motivo por el que vengo vestido así", dijo antes de perderse nuevamente entre los miles de argentinos que copaban las calles de Atlanta.

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