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Las pasiones en la vida de Tomás Eloy Martínez

Se presentó el libro “Tomás/Samot”, coescrito por Gladys A. Coviello y Rodrigo Campos Alvo.

EL LIBRO. La Aguja de Buffón Ediciones lanzó “Tomás/Samot”.
EL LIBRO. La Aguja de Buffón Ediciones lanzó “Tomás/Samot”.
Hace 3 Hs

El nombre del tucumano Tomás Eloy Martínez se vincula con la excelencia en la escritura periodística y de ficción, en su vida que transcurrió entre las letras con una marcada impronta social y compromiso con la ética. Autor de textos destacados como “La novela de Perón”, “Santa Evita”, “La pasión según Trelew”, “Lugar común la muerte” o “El sueño argentino”, en sus trabajos estaba la preocupación por entender lo que pasaba y las inquietudes de un argentino preocupado por el futuro.

LOS AUTORES. La biografía fue escrita por Coviello y Campos Alvo. LOS AUTORES. La biografía fue escrita por Coviello y Campos Alvo.

Esas inquietudes se registran en el libro “Tomás/Samot”, coescrito por Gladys A. Coviello y Rodrigo Campos Alvo (de La Aguja de Buffon Ediciones), un abordaje de la vida y obra del escritor que se presentó el jueves, fecha de su nacimiento, en la Casa Museo de la Ciudad. La publicación discurre entre medio centenar de historias, anécdotas y hasta chismes (como se definieron) que atestiguan el conocimiento personal de Coviello con Martínez por décadas, con quien compartió muchos momentos y diálogos. “Nada es ficción, todo es real. De alguna manera, me desquito -tiempo después- de lo que pasaba en Tucumán”, aclaró en la presentación, una entrevista pública con Mónica Luna. La autora se confesó “enamorada de Tomás; él era el encargado de cuidarnos cuando salíamos, pero había que cuidarlo a él”. Campos Alvo lo definió como “hombre de presencia carismática, de esos que llenan una habitación sin levantar la voz, buen mozo, de mirada serena y sonrisa afilada”, y calificó a su producción como un “texto degenerado” que concluye con el guión de un cortometraje. Así, lejos de ser una biografía autorizada, el libro se anuncia como un “cruce entre las memorias íntimas, la lectura crítica y la distancia afectuosa”.

Martínez nació en Tucumán en julio de 1934 y falleció en Buenos Aire en enero de 2010. Tras un inicio en LA GACETA, se radicó en la Capital Federal, donde trabajó en La Nación, dirigió el noticiero Telenoche y las revistas Primera Plana y Panorama y luego fundó El Diario de Caracas en Venezuela, donde se exilió en los años 70, entre un amplísimo recorrido que incluyó la docencia en la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, el premio Ortega y Gasset a la Trayectoria, y su inclusión en la Academia Nacional de Periodismo de la Argentina.

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