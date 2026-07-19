Las pasiones en la vida de Tomás Eloy Martínez

Esas inquietudes se registran en el libro “Tomás/Samot”, coescrito por Gladys A. Coviello y Rodrigo Campos Alvo (de La Aguja de Buffon Ediciones), un abordaje de la vida y obra del escritor que se presentó el jueves, fecha de su nacimiento, en la Casa Museo de la Ciudad. La publicación discurre entre medio centenar de historias, anécdotas y hasta chismes (como se definieron) que atestiguan el conocimiento personal de Coviello con Martínez por décadas, con quien compartió muchos momentos y diálogos. “Nada es ficción, todo es real. De alguna manera, me desquito -tiempo después- de lo que pasaba en Tucumán”, aclaró en la presentación, una entrevista pública con Mónica Luna. La autora se confesó “enamorada de Tomás; él era el encargado de cuidarnos cuando salíamos, pero había que cuidarlo a él”. Campos Alvo lo definió como “hombre de presencia carismática, de esos que llenan una habitación sin levantar la voz, buen mozo, de mirada serena y sonrisa afilada”, y calificó a su producción como un “texto degenerado” que concluye con el guión de un cortometraje. Así, lejos de ser una biografía autorizada, el libro se anuncia como un “cruce entre las memorias íntimas, la lectura crítica y la distancia afectuosa”.