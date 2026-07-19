Cartas de lectores II: Mundial

Todos los argentinos festejamos con nuestros símbolos patrios (escarapela, banderines, banderas) los triunfos deportivos. En el Mundial de Fútbol, más que las fiestas patrias, tan caras para nuestros sentimientos, somos argentinos; queremos ser campeones ahora también, queremos la cuarta copa mundial. Me preguntaba por qué en general se festeja el primer y el tercer puesto, los ganadores de semi y de final; y en cambio los del segundo y el cuarto se sienten perdedores y salen cabezas gachas, les cuesta recibir los merecidos trofeos. O sea: 1°, 2°, 3° y 4° es una orden de mérito real, pero el festejo es primero y tercero que festejan como ganadores, y los otros son perdedores y no festejan. Es lo que vi hasta el mundial pasado. Queremos ser campeones.